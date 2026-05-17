Grober Fauxpas bei FC-Bayern-Meisterfeier: Münchens OB mit falschem Namen angesprochen

Der FC Bayern feiert die 35. Meisterschaft. Das AZ-Partyprotokoll der Münchner.

Sven Hoppe (dpa) 13 Vincent Kompany (r, ) und Dominik Krause (Bündnis 90/ Die Grünen), Oberbürgermeister von München, kommen zur Meisterfeier.

Fans halten auf dem Marienplatz ihre Fanschals in die Höhe. Die Fußballer des FC Bayern feiern heute auf dem Rathaus-Balkon mit ihren Fans.

Sven Hoppe (dpa) 13 Fans halten auf dem Marienplatz ihre Fanschals in die Höhe. Die Fußballer des FC Bayern feiern heute auf dem Rathaus-Balkon mit ihren Fans.

Fans jubeln auf dem Marienplatz. Die Fußballer des FC Bayern feiern heute auf dem Rathaus-Balkon mit ihren Fans.

Sven Hoppe (dpa) 13 Fans jubeln auf dem Marienplatz. Die Fußballer des FC Bayern feiern heute auf dem Rathaus-Balkon mit ihren Fans.

Die Spieler, Trainer und Betreuer vom FC Bayern München jubeln auf dem Rathausbalkon mit der Meisterschale.

Sven Hoppe (dpa) 13 Die Spieler, Trainer und Betreuer vom FC Bayern München jubeln auf dem Rathausbalkon mit der Meisterschale.

Dominik Krause (l, Bündnis 90/ Die Grünen), Oberbürgermeister von München, und Herbert Hainer, Präsident vom FC Bayern München, jubeln auf dem Rathausbalkon. Kurz zuvor wurde der OB noch mit einem falschen Namen durch Stadionsprecher Lehmann angesprochen.

Sven Hoppe (dpa) 13 Dominik Krause (l, Bündnis 90/ Die Grünen), Oberbürgermeister von München, und Herbert Hainer, Präsident vom FC Bayern München, jubeln auf dem Rathausbalkon. Kurz zuvor wurde der OB noch mit einem falschen Namen durch Stadionsprecher Lehmann angesprochen.

Meister sam ma! Der FC Bayern bekam nach dem 5:1 gegen den 1. FC Köln die Schale überreicht. Damit konnten die Feierlichkeiten beginnen. Das AZ-Partyprotokoll der Feier-Bayern in drei Akten:

Akt 3: Meisterfeier am Marienplatz

Der frühe Kakadu fängt die Meisterschale. Um 12:43 Uhr machte Präsident Herbert Hainer am Marienplatz den Anfang. „Ich finde es toll, dass wir wieder auf dem Rathausbalkon feiern können“, meinte er. Hainer, in Tracht gekleidet, wirkte nach der Partynacht frisch, gut gelaunt. Ebenso war die Stimmung bei Dreesen, der betonte: „Es war eine schöne Party.“

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Um 13:21 Uhr kam dann auch die Mannschaft, die in drei Bussen von der Säbener Straße losfuhrt. Karl kam diesmal nicht im rosa Outfit, dafür aber mit rosa Sonnenbrille. Seine Lieblingsfarbe? Ähnlich stylisch war auch Jackson gekleidet. Er hatte neben einer Sonnenbrille auch einen Schieberhut auf. Empfangen wurde das Team übrigens von OB Dominik Krause, der Kompany die Treppen des Rathauses hoch begleitete. „Wir drücken die Daumen, dass am Ende sogar noch das Double rauskommt“, sagte er in seiner Rede ans Team.

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Manuel Neuer stieg um 13:47 Uhr als erster auf den Balkon mit der Schale in der Hand. Von den tausenden Fans am Rathausbalkon wurde er frenetisch empfangen. Die hatten schon zuvor "Neuer"-Fangesänge angestimmt.

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14:14 Uhr: Da schau her! Mitten in den Feierlichkeiten kommt es zu einem groben Fauxpas als Münchens neuer Oberbürgermeistern Dominik Krause auf den Balkon gebeten wird. Lehmann begrüßt ihn mit dem Namen "Sebastian Krause“" und spricht ihn später nochmal mit dem Namen an. Krause selbst es allerdings ganz gelassen und geht nicht weiter darauf ein. Kurz wird die Situation noch einmal mit einem Lachen von Lehmann aufgeklärt: "Nachdem ich aus dem Dominik einen Sebastian gemacht habe", entschuldigt sich der Stadionsprecher.

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14:30 Uhr: Diese Party lief nicht ganz ohne weitere Pannen ab. Nicht nur mit dem Namen des Oberbürgermeisters ging es durcheinander, auch unter den Fans kam es zu Verwirrungen. So wurde ein riesiges Banner gegen den FC Bayern nicht als solches erkannt. Fans des TSV 1860 München haben es wohl erfolgreich in die Meisterfeier schmuggeln können. Hier lesen Sie mehr dazu.

14.42 Uhr: Die Bayern verlassen den Balkon. Josefine Scholl, zusammen mit Zoe Käppele in vorderster Reihe bei den Fans, winkt ihrem Meister-Bischof zu.

Akt 2: Paulaner am Nockherberg

Während in der Allianz Arena noch gefeiert wird, treffen die ersten Geladenen an der Feierlocation ein. Der rote Teppich wurde fast über den kompletten Eingangsbereich ausgerollt. Ex-DFB-Präsident Wolfgang Niersbach (lebt in München) und Susi Hoeneß sind unter den ersten Gästen. Um 19.39 Uhr kommt auch der aktuelle DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

Er inspiziert die Location bevor er ein Interview gibt und reinmarschiert. Um 20.02 Uhr kommen die Bayern-Legenden Klaus Augenthaler und Hans Pflügler im schicken Anzug. Im Inneren wird es langsam voller. Auch Hasan Salihamidzic und Frau Esther sind schon da. Ein XXL-Kakadu auf der Bühne empfängt sie. Um 20.23 kommen die Hauptakteure schließlich am Nockherberg an.

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Mit lauter Musik kündigen sich die Feier-Bayern an. Gesammelt geht es auf die Party. Alphonso Davies, mit Lolli im Mund, hat die Schale dabei. Jetzt kann gefeiert werden! Wobei einer fehlt: Neuer. Legende Sepp Maier macht sich offenbar auf die Suche. Der ehemalige Keeper schaut immer wieder raus. Die Teamärzte Peter Ueblacker und Jochen Hahne sind schon seit rund 30 Minuten da, als der Bayern-Kapitän mit Frau Anika nach den Untersuchungen an der Wade um die Ecke kommt.

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Da hat die Show schon längst begonnen. Die ersten Tänzer in Kakadu-Outfit haben die Feier sogar schon verlassen. Die Tanzeinlagen seiner Teamkollegen bekommt er aber mit. Vor allem Davies packt auf der Bühne einen Move nach dem anderen aus. Auch Michael Olise zeigt, dass er nicht nur gut Fußballspielen kann. Der Flügelflitzer bewegt sich im Rhythmus der Musik.

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Die Bühne gehört aber auch Feierbiest Kompany. Der Bayern-Trainer lässt seinen Emotionen freien Lauf. Um 22.32 Uhr verlässt Min-jae Kim dann als erster Spieler die Party. Er verpasst, wie auch Bischof und Karl, den "Late Night Snack". Nürnberger Rostbratwürstl, das wird Ehrenpräsident Uli Hoeneß freuen.

Akt 1: Die Allianz Arena

Um 17.49 Uhr kommt Party-Trainer Vincent Kompany aus den Katakomben der Allianz Arena. Bis auf Kapitän Manuel Neuer, der als erster Schalenempfänger traditionell den Abschluss macht, sind schon alle Spieler samt dem Kakadu auf dem Übergabepodest. In Klopp-Manier boxt Kompany zweimal in die Luft. Die Menge jubelt. Klar, der Titel ist ein großer Verdienst des Belgiers.

Zwei Minuten später kommt auch Neuer raus. Er bekommt von den DFL-Bossen Marc Lenz und Steffen Merkel die silberne Salatschüssel, die um einen Ring schwerer ist. Die Nummer eins übernimmt sie, gibt sie aber direkt in die Hände von Leon Goretzka – weil der Mucki-Münchner stärker ist? Nein. Ein Abschiedsgeschenk für Goretzka.

Durfte die Schale als Erster in die Luft stemmen: Leon Goretzka. © IMAGO

Um 17.53 Uhr zapft er die Arena-Party offiziell an. Es regnet Lametta und Konfetti. Der Siegerklassiker "We are the Champions" von Queen wird angestimmt. Die Weißbierdamen von Paulaner stehen vor der Südkurve schon bereit. Jetzt wird's nass! Jonas Urbig, als Torwart mit großen Pranken gesegnet, schnappt sich gleich zwei Drei-Liter-Weißbiergläser und schüttet sie den Teamkollegen in den Nacken. Herrlich!

Währenddessen liefern sich die Buddies Tom Bischof, Lennart Karl und Aleksandar Pavlovic, ausgestattet mit schnellen Brillen und Bier, wilde Verfolgungsjagden um das Übergabepodest. Ein ungleiches Duell. Bier-Bischof, 90 Minuten auf dem Platz, kommt Pavlovic (ohne Einsatzminute) kaum hinterher. Erst als ihn Mitglieder aus dem Trainerteam aufhalten, bekommt er seine Dusche.

Goretzka dagegen gibt sein Weißbier den Ultras aus. Auch einige Fans von seinem Jugendklub, dem VfL Bochum, sind in der Südkurve. Währenddessen versucht der Nachwuchs von Joshua Kimmich einen Lamettahaufen zu klauen. Ein meisterlicher Schmuck fürs Kinderzimmer? Zu zweit zerren sie die kiloschweren Schlangen in Richtung Katakomben, stürzen dabei gleich mehrmals und müssen den Schmuck schließlich da lassen.

Feierte mit seiner Familie: Luis Díaz. © IMAGO

Auch die Kinder von Luis Díaz, der jüngst zum dritten Mal Vater geworden ist, sind auf dem Platz. Sie legen eine lässige Tanzeinlage mit ihrem Papa hin. Kolumbianische Leichtigkeit! Laimer dagegen geht nach einer Bierdusche von Harry Kane als einer der Ersten in die Kabine. Ein Grund: Die falsche Schuhwahl. Mit Badelatschen läuft es sich schlecht weg. Anfängerfehler. Und das, obwohl der Österreicher schon seine zweite Meisterschaft feiert.

Langsam verlagert sich die Meisterparty in die Kabine. Mit lauter Musik wird weitergefeiert. Hiroki Ito sucht währenddessen seine Tochter. Der Japaner rennt durch die Mixed-Zone. Wo ist sie? Eine Durchsage braucht es nicht. Mit der Mama ist sie schon wieder auf dem Weg in die Players Lounge, wo ebenfalls gefeiert wird.

Konrad Latschen-Laimer bekommt eine Bierdusche von Harry Kane. © IMAGO

Um 18.54 Uhr kommt Nicolas Jackson aus der Kabine, er nimmt sich ein XXL-Weißbierglas als Erinnerung mit nach Hause. Eine große Abschiedsrede in der Mixed-Zone halten will er nicht. Dafür geben die Kumpels Karl und Bischof, die zuvor ihre Freundinnen Zoe Käppele und Josefine Scholl abgebusselt haben, ein Doppelinterview. Die Sonnenbrille haben sie noch oben. "Wir sind eine geile Mannschaft", meint Bischof.

Nacheinander kamen seine Teamkollegen raus, darunter natürlich auch Olise. Der Franzose streckte die Schale einmal in die Luft, drehte dann aber wieder ab. „Er spricht auf dem Platz“, erklärte Stadionsprecher Stephan Lehmann den tausenden Fans auf dem Marienplatz.

Da schau her! Dann passiert der Fauxpas bei Dominik Krause. Lehmann begrüßt ihn mit dem Namen „Sebastian Krause“. Und spricht ihn später nochmal drei Mal mit dem falschen Vornamen an. Der neue OB schaut zunächst verdutzt, nimmt es aber dann ganz gelassen, geht nicht darauf ein. „Ich habe es wegen der Aufregung gemacht“, erklärt Lehmann hinterher.