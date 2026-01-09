Goretzkas Bayern-Endspurt: Plötzlich rückt er nochmal in den Fokus

Weil Joshua Kimmich derzeit angeschlagen ausfällt, rückt der Leon Goretzka wieder in den Fokus.

Wie lange Joshua Kimmich dem FC Bayern aufgrund seiner anhaltenden Sprunggelenksprobleme nicht zur Verfügung steht, ist unklar. Sportvorstand Max Eberl meinte nach dem 5:0 am Dienstag im Testspiel bei RB Salzburg: „Es wird keine ellenlange Geschichte, aber es kann schon noch ein paar Tage dauern.“ Am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg (17.30 Uhr) soll der Mittelfeldspieler ebenso noch pausieren wie kommenden Mittwoch beim 1. FC Köln. Eine Vorsichtsmaßnahme. Kimmich (30) soll ein Signal geben, wann er wieder schmerzfrei ist, um ins Teamtraining zurückzukehren.

Wer ersetzt den Sechser in den nächsten Partien? Aufgrund seiner Qualität im Aufbauspiel und im Spiel gegen den Ball ist Aleksandar Pavlovic (21) gesetzt im Zentrum, an seiner Seite dürfte Routinier Leon Goretzka auflaufen. Der 30-Jährige, der im Juli 2018 vom FC Schalke kam, geht in sein letztes halbes Jahr in München, da sein Vertrag zum 30. Juni endet. Oder hat Goretzka, seit Herbst auch wieder Stammspieler bei Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Nationalmannschaft, doch noch eine Chance, sich nun zu bewähren, da Kimmich aktuell fehlt?

AZ-Info: Goretzka muss im Sommer gehen

Nicht ganz ausgeschlossen bei überragenden Leistungen, bei denen er auch Führungsqualitäten zeigt. Der Kurs der Bosse ist laut AZ-Informationen im Grunde festgelegt: Goretzka, der sich schon mehrmals vom Abstellgleis zurück in die Stammstrecke, sprich Stammelf, gespielt hat, muss im Sommer gehen.

Erstens, weil die Münchner das Gehalt eines der Topverdiener im Kader einsparen wollen (und andere Profis wie Dayot Upamecano und Serge Gnabry zeitnah wie für den Verein kostspielig ihre Verträge verlängern). Zweitens hat Bayern mit Tom Bischof (20) und Talent David Santos Daiber (18) zwei Akteure in der Hinterhand, die als Backups für das Duo Kimmich/Pavlovic gelten. Dazu kommt der stets zuverlässige Raphael Guerreiro (32), der als Sechser/Achter oder Zehner agieren kann. Beim Portugiesen stehen die Zeichen im Sommer jedoch ebenfalls auf Abschied - der Vertrag läuft aus.

Bei Goretzka ist ein vorzeitiger Winterwechsel noch im Januar, um eine Mini-Ablöse zu erzielen, jedoch ausgeschlossen. Das wollen weder der Spieler noch Trainer Vincent Kompany, noch der Verein. Schließlich winkt die Aussicht auf drei Titel. Und Goretzka kann und muss sich für andere Interessenten empfehlen.