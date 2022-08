Gladbach-Coach Farke vor Bayern-Spiel: "Möchte, dass wir brutal ehrlich sind"

Er würde "niemals jemanden kritisieren, nur um ihn auf dem Teppich zu halten", sagte der 45-Jährige vor dem Bundesliga-Hit in München. Seinen Trainer-Kollegen Nagelsmann schätzt Farke sehr: "Aber es ist jetzt nicht so, dass ich in Ehrfurcht erstarre."

27. August 2022 - 11:22 Uhr | AZ/dpa