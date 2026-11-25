Der FC Bayern verliert in der Champions League mit 1:2 beim OSC Lille, nach der Führung durch Upamecano bricht Kompanys Team in der zweiten Halbzeit komplett ein. Es drohen die Playoffs

Viel schlimmer hätten die letzten Tage wirklich nicht verlaufen können für den FC Bayern: Erst das enttäuschende 1:1 gegen Köln mit den Verletzungen von Harry Kane und Michael Olise, dann das Riesen-Theater um Jamal Musiala – und nun dieser Rückschlag in der Champions League.

Laimer: "Wir spielen eine ordentliche erste Halbzeit"

Am Mittwochabend unterlag das stark ersatzgeschwächte Team von Trainer Vincent Kompany mit 1:2 beim OSC Lille. Die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale rückt damit in immer weitere Ferne. Dayot Upamecano (15. Minute) hatte die Münchner in Führung gebracht, Lille drehte das Spiel in der zweiten Halbzeit. Ayase Ueda traf zum 1:1 (62.), ehe Aleksandar Pavlovic unfreiwillig mit einem äußerst kuriosen Eigentor das 2:1 für die Franzosen besorgte (65.). Eine ganz bittere Pille in Lille für Bayern.

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Bayerns Allzweckwaffe Konrad Laimer war hinterher auf jeden Fall mächtig bedient: "Wir spielen eine ordentliche erste Halbzeit. Wir waren sehr griffig und hatten eine gute Energie. Das haben wir in der zweiten Halbzeit ein bisschen verloren. Dann kassieren wir zwei Tore. Jetzt gilt es schnell zu regenerieren, weil wir in einer Phase sind, in der wir viele Spiele haben."

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Kompany: "Es ist eine spektakuläre Situation"

Coach Kompany setzte in seiner Startelf auf Laimer als Mittelstürmer – der österreichische Alleskönner vertrat den verletzten Kane. Dahinter spielten fast ausschließlich gelernte Defensivkräfte, überraschend etwa Pavlovic als Zehner. In der Innenverteidigung erhielt Minjae Kim den Vorzug vor Jonathan Tah, hinten links begann Hiroki Ito.

"Letzte Saison haben wir ungefähr 180 Tore geschossen – 130 sind jetzt weg", sagte Kompany vor der Partie über die Ausfälle von Kane, Olise, Serge Gnabry und Co., Musiala und Luis Díaz saßen nach ihren Verletzungen zunächst auf der Bank. Doch die angespannte Personalsituation sollte nicht als Ausrede gelten. "Das, was jetzt da ist, ist immer noch Bayern München", sagte Kompany. "Es ist natürlich eine spektakuläre Situation. Wir beißen auf die Zähne, kämpfen können wir noch. Jetzt müssen wir Energie und Mentalität zeigen."

Beim Spiel des FC Bayern in Lille im Fokus: Dayot Upamecano. © IMAGO

Lille stellt die beste Abwehr in Frankreich

Die Lille-Fans begrüßten Bayern kurz vor dem Anpfiff mit einem Pyro-Feuerwerk, spielerisch konnte der Gastgeber aber zunächst nicht daran anknüpfen. Bayern war meist in Ballbesitz und drängte Lille in die Defensive. Doch es war nicht so einfach, Chancen herauszuspielen. Kein Wunder: Lille, das Team des früheren Bayern-Co-Trainers Davide Ancelotti, Sohn des großen Carlo, stellt die beste Abwehr der französischen Liga.

Und so musste eine Standardsituation zur Bayern-Führung herhalten: Upamecano sprang nach einer Ecke von Tom Bischof viel höher als alle anderen und köpfte zum 1:0 ein. Ausgerechnet "Upa", der einst im nur 45 Kilometer entfernten Valenciennes gespielt hatte. Es war ein kleines Derby für ihn. Und für Bayern ein ganz wichtiges Spiel, um die Playoffs im Februar zu vermeiden.

Auf dem Flügel unterwegs: Nathaniel Brown. © IMAGO

Lille wurde nach dem 0:1 mutiger

Lille wurde nach dem 0:1 ein bisschen mutiger, Jonas Urbig musste gegen Ueda retten (23.). Dann scheiterte auf der Gegenseite Laimer frei vor dem Tor an Keeper Berke Özer (26.). Doch kein Kane, der Konni. Aber das machte erst mal nichts, Bayern dominierte und konnte sich defensiv auf Upamecano verlassen. In der zweiten Halbzeit gab es direkt Aufregung. Lille traf zum vermeintlichen 1:1, wegen eines Foulspiels an Joshua Kimmich im Strafraum wurde das Tor allerdings zurückgenommen (48.).

Lille war jetzt nah dran am Ausgleich, Ngal'ayel Mukau schoss knapp links vorbei (54.). Und dann stand es 1:1. Verdient. Ueda wurde halblinks freigespielt und schob den Ball flach ins rechte Eck. Keine Chance für Urbig. Wer jetzt dachte, Bayern würde reagieren, sah sich getäuscht. Stattdessen drängte Lille auf das 2:1 – und war erfolgreich. Nach einem Freistoß weit vorne wurden die Münchner ausgekontert, Ethan Mbappé, der Bruder von Frankreich-Held Kylian, stürmte allein aufs Tor zu und traf den Pfosten.

Traf auf kuriose Art und Weise ins eigene Tor: Aleksandar Pavlovic. © IMAGO

Pavlovic trifft gegen Lille ins eigene Tor

Pavlovic wollte den Abpraller wegschießen, doch er versenkte den Ball im eigenen Netz. So etwas sieht man selten. Kompany brachte noch Musiala und Díaz, aber Lille hielt dem Druck stand. Ende. 2:1. Eine große Enttäuschung für die Bayern, die jetzt gegen Slavia Prag, bei Manchester United und zum Abschluss gegen Betis Sevilla gewinnen müssen, um noch eine Chance auf die Top-8 zu haben.