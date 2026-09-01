"Gibt gerade einige Gespräche": FC-Bayern-Boss Freund hofft noch auf Boey-Abgang

Sacha Boey fehlte zuletzt im Mannschaftstraining des FC Bayern. Sportdirektor Christoph Freund verkündet nun, dass es Gespräche über einen Abgang gibt.

Es gab Deadline-Days beim FC Bayern, da herrschte an der Säbener Straße aufgewühlte Stimmung. Man erinnere sich an den Sommer 2023, als der Transfer von João Palhinha in letzter Sekunde platzte. Diesmal gingen die Bosse des Rekordpokalsiegers gelassen in den letzten Tag der Transferperiode.

Boey fehlte zuletzt im Mannschaftstraining

Sportdirektor Christoph Freund verkündete am Dienstagvormittag im Pressekonferenzraum, dass die Münchner keine weiteren Spieler mehr verpflichten werden. "Wir sind sehr happy, wie wir aufgestellt sind", so der Österreicher. Einzig auf der Seite der Abgänge könnte sich noch etwas tun.

Neben Arijon Ibrahimovic, der unmittelbar vor einer Leihe samt Kaufoption zum FC Augsburg steht, würde man gerne noch Sacha Boey abgeben. Deshalb fliegt der Franzose auch nicht mit zum Pokalspiel nach Osnabrück (Mittwoch, 20.45 Uhr). Er fehlte in den vergangenen Tagen bereits im Mannschaftstraining.

Ist mit dem Kader des FC Bayern zufrieden: Sportdirektor Christoph Freund. © IMAGO

FC Bayern führt Gespräche bezüglich Boey-Verkauf

"Wir haben in Abstimmung mit Vincent Kompany und ihm entschieden, dass er die letzten Tage vor Transferschluss individuell trainiert", sagte Freund. Auch in den ersten Pflichtspielen der Noch-Saison gegen Borussia Dortmund (2:1) und dem VfB Stuttgart (5:1) stand Boey nicht im Kader.

"Es gibt gerade einige Gespräche, aber grundsätzlich ist er trainings- und spielfit", verriet er. Wie ein Abgang möglich ist, wenngleich doch das Transferfenster am Dienstagabend schließen wird? In anderen Ligen läuft die Registrierungsphase noch länger: Während das Transferfenster in der niederländischen Eredivisie noch bis zum 2. September geöffnet ist, können in Österreich bis zum 3. September um 17 Uhr noch Wechsel vollzogen werden. In der Türkei sind Transfers sogar bis zum 4. September möglich, in der Schweiz bis zum 8. September. Besonders lange geöffnet bleibt das Transferfenster in Saudi-Arabien, das erst am 12. Oktober schließt.

Boey wurde in der Rückrunde an Galatasaray Istanbul ausgeliehen

Heißt: Auch nach dem deutschen Deadline-Day darf sich Boey Vereinen aus diesen Ländern anschließen. Gut möglich, dass es den 25-Jährigen also zurück in die Türkei zieht. Bereits in der Rückrunde war Boey an seinen Ex-Klub Galatasaray Istanbul ausgeliehen.

Währenddessen soll Hiroki Ito beim FC Bayern bleiben. Zuletzt kamen Gerüchte auf, dass der Japaner noch zu Ajax Amsterdam wechseln könnte. "Bei ihm gibt es aktuell nichts Akutes", sagte Freund: "Ich habe die Gerüchte gelesen, aber da ist aktuell nichts dran."