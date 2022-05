Gewinnspiel: Fünf Tische fürs Fanfest des FC Bayern am Nockherberg

Die Abendzeitung und Paulaner, Sponsorpartner des FC Bayern, verlosen fünf Tische für bis zu zehn Personen für das Fanfest im Paulaner am Nockherberg am 14. Mai.

Feiern mit den Bayern: Am 14. Mai steigt das Fanfest am Nockherberg. Und Sie können dabei sein!

Meisterschaften muss man gebührend feiern, deswegen wird der zehnte Meistertitel des FC Bayern in Serie auch entsprechend begangen. Am Samstag (14. Mai, ab 18 Uhr) gibt's daher wieder das Paulaner-Fanfest im Biergarten am Nockherberg! Für Stimmung vor Ort sorgen Bernhard "Fleischi" Fleischmann als DJ und Moderator sowie die Band "Da Rocka & da Waitler". Auch die FC Bayern Legends werden zu Gast sein.

Und Sie können live dabei - und nicht nur das! Denn: Die Abendzeitung und Paulaner, Sponsorpartner des FC Bayern, verlosen zusammen fünf Tische (für je bis zu zehn Personen), außerdem gibt's für die Gewinner Gutscheine für 20 Maß Bier und zehn Gutscheine für Currywurst mit Pommes (Teilnahme ab 18).