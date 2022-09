Gewinnspiel: 6 x 2 Karten für FC Bayern gegen Viktoria Pilsen

Gewinnen Sie mit der Abendzeitung und Paulaner, Sponsorpartner des FC Bayern, Tickets für das Champions-League-Spiel gegen Viktoria Pilsen

In der Bundesliga lief es für den FC Bayern zuletzt nicht nach Wunsch, aber in der Königsklasse steht das Team von Trainer Julian Nagelsmann nach zwei Spieltagen mit weißer Weste da. Das soll sich auch am kommenden Dienstag (4. Oktober) nicht ändern, da geht es ab 18.45 Uhr in der Allianz Arena gegen das Team von Viktoria Pilsen – die Partie ist ausverkauft!

Doch Sie, liebe AZ-Leser, können live und kostenlos dabei sein: Die Abendzeitung und Paulaner, Sponsorpartner des FC Bayern, verlosen zusammen 1 x 2 VIP-Tickets und 5 x 2 Eintrittskarten (der Kategorie 1) für die spannende Partie.