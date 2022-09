Gewinnspiel: 5 x 2-Karten für FC Bayern gegen Stuttgart

Gewinnen Sie mit der Abendzeitung und Paulaner, Sponsorpartner des FC Bayern, Tickets für das Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart.

Nach dem zweiten Remis in Folge und dem Verlust der Spitzenposition wollen die Bayern das Ruder in der Bundesliga wieder herumreißen. Bester Zeitpunkt wäre dafür der Süd-Schlager gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr) in der Allianz Arena – die Partie gegen die Schwaben ist ausverkauft!

Doch Sie, liebe AZ-Leser, können live und kostenlos dabei sein: Die Abendzeitung und Paulaner, Sponsorpartner des FC Bayern, verlosen zusammen 5 x 2 Eintrittskarten (der Kategorie 1) für die spannende Partie.