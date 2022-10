Gewinnspiel: 5 x 2 Karten für FC Bayern gegen Mainz 05

Gewinnen Sie mit der Abendzeitung und Paulaner, Sponsorpartner des FC Bayern, Tickets für das Bundesliga-Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05.

Die AZ und Paulaner bringen Sie in die Allianz Arena zu einem Heimspiel des FC Bayern.

An diesem Wochenende könnte es endlich wieder soweit sein: Der FC Bayern meldet sich zurück auf Platz eins der Bundesliga. Nötig ist dafür eine Niederlage oder ein Remis von Spitzenreiter Union Berlin – und natürlich ein Münchner Sieg im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 am kommenden Samstag (29. Oktober, 15.30 Uhr). Bei diesem spannenden Topspiel wird die Allianz Arena in Fröttmaning selbstredend prall gefüllt sein.

Doch Sie, liebe AZ-Leser, können dennoch live und kostenlos dabei sein: Die Abendzeitung und Paulaner, Sponsorpartner des FC Bayern, verlosen zusammen 5 x 2 Eintrittskarten (der Kategorie 1) für dieses spannende Aufeinandertreffen.