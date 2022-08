Gewinnspiel: 4 x 2 Karten und 1 x 2 VIP-Karten für FC Bayern gegen Wolfsburg

Gewinnen Sie mit der Abendzeitung und Paulaner, Sponsorpartner des FC Bayern, Tickets für das Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg.

Nach der 6:1-Gala zum Saisonauftakt bei Eintracht Frankfurt steht für den FC Bayern nun das Heimspiel-Debüt in die neue Spielzeit gegen den VfL Wolfsburg an. Am Sonntag (17.30 Uhr) steigt in der Allianz Arena die Partie, das Spiel ist ausverkauft!

Es ist ein ganz besonderes Spiel. Denn: Die Paulaner Brauerei löst ihr traditionelles Freibierversprechen ein und spendiert 100 Liter Münchner Hell für jedes geschossene Tor des FCB in der zurückliegenden Saison 21/22.

Auch Sie, liebe AZ-Leser, können live und kostenlos dabei sein: Die Abendzeitung und Paulaner, Sponsorpartner des FC Bayern, verlosen zusammen 4 x 2 Eintrittskarten (der Kategorie 1)

sowie 1 x 2 VIP-Karten für die spannende Partie.