Gewinnspiel: 4 x 2-Karten für FC Bayern gegen Bayer Leverkusen

Gewinnen Sie mit der Abendzeitung und Paulaner, Sponsorpartner des FC Bayern, Tickets für das Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen.

Nach vier sieglosen Bundesliga-Spielen in Folge stecken die Bayern in der fast schon traditionellen Herbst-Krise. Höchste Zeit also, das Ruder in der Bundesliga wieder herumzureißen. Am besten bereits beim Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Freitag (20.30 Uhr) in der Allianz Arena – die Partie gegen die ebenfalls kriselnde Werkself ist ausverkauft!

Doch Sie, liebe AZ-Leser, können live und kostenlos dabei sein: Die Abendzeitung und Paulaner, Sponsorpartner des FC Bayern, verlosen zusammen 1 x 2 VIP-Tickets und 3 x 2 Eintrittskarten (der Kategorie 1) für die spannende Partie.