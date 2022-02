Gewinnspiel: 4 x 2 Karten für das Spiel des FC Bayern gegen Fürth

Gewinnen Sie mit der Abendzeitung und Paulaner, Sponsorpartner des FC Bayern, Tickets für das Bundesliga-Spiel gegen die SpVgg Greuther Fürth.

Die AZ und Paulaner bringen Sie in die Allianz Arena zu einem Heimspiel des FC Bayern.

Nach dem Dämpfer beim VfL Bochum gilt es für Rekordmeister FC Bayern wieder in die Erfolgsspur zurückzukommen. Am Sonntag, um 15.30 Uhr, empfängt der Tabellenführer in der Allianz Arena das Tabellenschlusslicht SpVgg Greuther Fürth. Endlich dürfen auch wieder Fans live dabei sein!

Die Tickets sind aufgrund der Corona-Krise sehr begrenzt und längst vergriffen. Doch Sie, liebe AZ-Leser, können noch live und kostenlos dabei sein: Die Abendzeitung und Paulaner, Sponsorpartner des FC Bayern, verlosen zusammen 4 x 2 Eintrittskarten (Kategorie 1) für diese Partie.

Tickets gegen Fürth gewinnen - so geht's

Nehmen Sie bis Donnerstag (17. Februar), 14 Uhr, hier kostenlos teil. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt und müssen die Kontaktdaten der Begleitperson mit angeben. Die Tickets werden per E-Mail zugestellt.