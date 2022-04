Gewinnspiel: 4 x 2 Karten für das Derby FC Bayern gegen Augsburg

Gewinnen Sie mit der Abendzeitung und Paulaner, Sponsorpartner des FC Bayern, Tickets für das Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg.

Die AZ und Paulaner bringen Sie in die Allianz Arena zu einem Heimspiel des FC Bayern.

Der FC Bayern ist auf dem Weg zu seiner zehnten Meisterschaft in Serie. Mit einen Sieg im Derby gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) in der Allianz Arena käme das Team von Trainer Julian Nagesmann diesem historischen Titel wieder einen bedeutenden Schritt näher.

Mittlerweile dürfen auch wieder Fans im Stadion dabei sein! Das Spiel ist ausverkauft! Doch auch Sie, liebe AZ-Leser, können live und kostenlos dabei sein: Die Abendzeitung und Paulaner, Sponsorpartner des FC Bayern, verlosen zusammen 4 x 2 Eintrittskarten (der Kategorie 1) für diese spannende Partie.

Tickets gegen Augsburg gewinnen - so geht's

Nehmen Sie bis Freitag (8. April), 12 Uhr, hier kostenlos teil. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt.