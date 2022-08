Gewinnspiel: 3 x 2 Karten und 1 x 2 VIP-Karten für FC Bayern gegen Gladbach

Gewinnen Sie mit der Abendzeitung und Paulaner, Sponsorpartner des FC Bayern, Tickets für das Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach.

Nach dem fulminanten Start des FC Bayern in die Saison steht nun für das Team von Trainer Julian Nagelsmann das Duell gegen Borussia Mönchengldbach an. Am Samstag (18.30 Uhr) steigt in der Allianz Arena die Partie gegen den Tabellenzweiten, das Spiel ist ausverkauft!

Auch Sie, liebe AZ-Leser, können live und kostenlos dabei sein: Die Abendzeitung und Paulaner, Sponsorpartner des FC Bayern, verlosen zusammen 3 x 2 Eintrittskarten (der Kategorie 1) sowie 1 x 2 VIP-Karten für die spannende Partie.