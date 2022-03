Gewinnspiel: 3 x 2 Karten für den Liga-Knaller gegen Union Berlin

Gewinnen Sie mit der Abendzeitung und Paulaner, Sponsorpartner des FC Bayern, Tickets für das Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin.

In der Champions League hui, in der Bundesliga zuletzt dagegen eher so – na ja... Nach dem 1:1 im Bundesliga-Hit bei der TSG 1899 Hoffenheim, dem zweiten Remis in Folge, gilt es für den FC Bayern beim Heimspiel gegen Union Berlin am Samstag (18.30 Uhr) endlich wieder einen Dreier einzufahren.

Mittlerweile dürfen auch wieder Fans live dabei sein! Die Tickets sind aber aufgrund der Corona-Krise sehr begrenzt und längst vergriffen.

Doch Sie, liebe AZ-Leser, können noch live und kostenlos dabei sein: Die Abendzeitung und Paulaner, Sponsorpartner des FC Bayern, verlosen zusammen 3 x 2 Eintrittskarten (der Kategorie 1) für diese spannende Partie.

Tickets gegen Union Berlin gewinnen - so geht's

Nehmen Sie bis Donnerstag (17. März), 12 Uhr, hier kostenlos teil. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt.