Gewinnspiel: 3 x 2 Karten für das Topspiel gegen Salzburg

Gewinnen Sie mit der Abendzeitung und Paulaner, Sponsorpartner des FC Bayern, Tickets für das Champions-League-Spiel gegen RB Salzburg.

Topspiel folgt auf Topspiel. Nach dem Bundesliga-Hit gegen Bayer Leverkusen gilt es für den FC Bayern nun in der Königsklasse gegen RB Salzburg. Nach dem 1:1 im Hinspiel muss am Dienstag, 21.00 Uhr, in der Allianz Arena ein Sieg her, damit die Bayern ins Viertelfinale einziehen und den europäischen Traum weiterleben.

Endlich dürfen auch wieder Fans live dabei sein! Die Tickets sind aber aufgrund der Corona-Krise sehr begrenzt und längst vergriffen.

Doch Sie, liebe AZ-Leser, können noch live und kostenlos dabei sein: Die Abendzeitung und Paulaner, Sponsorpartner des FC Bayern, verlosen zusammen 3 x Eintrittskarten (der Kategorie 1)

für diese spannende Partie.

Tickets gegen Salzburg gewinnen - so geht's

Nehmen Sie bis Montag (7. März), 10 Uhr, hier kostenlos teil. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt.