Gewinnspiel: 1 x 2 VIP-Karten und 3 x 2 Tickets gegen Kiew

Gewinnen Sie mit der Abendzeitung und Paulaner, Sponsorpartner des FC Bayern, Tickets für das Champions-League-Spiel gegen Dynamo Kiew.

Nach dem 3:0-Erfolg im ersten Gruppenspiel beim FC Barcelona will der FC Bayern in der Königsklasse nachlegen. Am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr) ist ein Sieg gegen Dynamo Kiew fest eingeplant. Endlich dürfen auch wieder Fans in die Allianz Arena. Die Tickets sind aufgrund der Corona-Krise immer noch sehr begrenzt und längst vergriffen.

Doch Sie, liebe AZ-Leser, können noch live und kostenlos dabei sein: Die Abendzeitung und Paulaner, Sponsorpartner des FC Bayern, verlosen 3x2 Tickets und 1x2 VIP-Tickets für diese Partie.

Tickets gegen Kiew gewinnen

Rufen Sie bis Dienstag, 28. September, um 12 Uhr unsere Hotline unter 01378420188 (50 Cent pro Anruf, Mobilfunk höher) an oder nehmen Sie hier kostenlos teil: