1 x 2 VIP-Karten für das Topspiel FC Bayern gegen Leipzig gewinnen

Gewinnen Sie mit der Abendzeitung und Paulaner, Sponsorpartner des FC Bayern, VIP-Tickets für das Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig.

Die AZ und Paulaner bringen Sie in die Allianz Arena zu einem Heimspiel des FC Bayern.

Es ist das Duell Meister gegen Vize-Meister: Spannung ist also garantiert, wenn am Samstag um 18.30 Uhr Tabellenführer FC Bayern das Team von RB Leipzig in der Allianz Arena empfängt. Endlich dürfen auch wieder Fans live dabei sein!

Die Tickets sind aufgrund der Corona-Krise sehr begrenzt und längst vergriffen. Doch Sie, liebe AZ-Leser, können noch live und kostenlos dabei sein: Die Abendzeitung und Paulaner, Sponsorpartner des FC Bayern, verlosen 1 x 2 VIP-Eintrittskarten für diese Partie.

Tickets gegen Leipzig gewinnen - so geht's

Nehmen Sie bis Donnerstag (3. Februar), 14 Uhr, hier kostenlos teil. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt und müssen die Kontaktdaten der Begleitperson mit angeben. Die Tickets werden per E-Mail zugestellt.