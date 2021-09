Gewinnspiel 1 x 2 Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen Bochum

Nach dem 4:1 im Topspiel gegen Leipzig will der FC Bayern am Samstag (Anstoß 15.30 Uhr) gegen Aufsteiger VfL Bochum nachlegen und den nächsten Schritt auf dem Weg zur zehnten Meisterschaft in Folge machen.

14. September 2021 - 06:00 Uhr | AZ

Die AZ und Paulaner bringen Sie in die Allianz Arena zu einem Heimspiel des FC Bayern. © imago images / Focus Images / AZ