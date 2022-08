Gescheiterter Wechsel zum FC Bayern: Salihamidzic macht Haaland "keinen Vorwurf"

"Wir hatten Sachen im Kopf, die für uns umsetzbar sind. Am Ende hat es aus verschiedenen Gründen nicht geklappt", sagt Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic über die Gespräche mit Torjäger Erling Haaland.

München - Hasan Salihamidzic hegt keinen Groll gegen Erling Haaland, der sich vor der Saison gegen den FC Bayern und für Manchester City entschieden hat.

Salihamidzic: "Am Ende hat es aus verschiedenen Gründen nicht geklappt"

"Ich will dem Spieler da auch keinen Vorwurf machen. Er hat sich für was entschieden, bei dem er denkt, dass es für ihn besser ist", sagte der FCB-Sportvorstand am Dienstag im "Bild"-Podcast Phrasenmäher.

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Man habe Gespräche mit dem norwegischen Starstürmer geführt, "das ist ja kein Geheimnis", so der Bayern-Manager: "Wir hatten Sachen im Kopf, die für uns umsetzbar sind. Am Ende hat es aus verschiedenen Gründen nicht geklappt."

Salihamidzic zeigt sich mit Blick auf den Liga-Traumstart zurückhaltend

Erling Haaland wechselte stattdessen für 60 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Manchester City mit dem früheren Bayern-Coach Pep Guardiola.

Angesichts des Bundesliga-Startrekords mit geballter Offensivpower um Neuzugang Sadio Mané glaubt Salihamidzic, "dass wir gute Entscheidungen getroffen haben". Doch wirklich beurteilen könne man es erst "nach dieser oder ein, zwei Saisons".