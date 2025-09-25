Gerüchte um Kane-Rückkehr nach England: FC-Bayern-Boss Eberl reagiert

Zuletzt hat Tottenhams Trainer Thomas Frank die Gerüchte um eine Rückkehr von Harry Kane mit öffentlichen Aussagen befeuert. Beim FC Bayern macht man sich keine Sorgen um einen Abgang des Top-Torjägers. "Er ist alt genug, dass er seine Entscheidung fällt", so Max Eberl.

Muss sich der FC Bayern tatsächlich in absehbarer Zeit mit einem Abgang von Tor-Garantie Harry Kane auseinandersetzen? In England wird schon seit längerem über eine Rückkehr auf die Insel spekuliert. Thomas Frank, aktuell Trainer bei Kanes Ex-Klub Tottenham Hotspur, hat die Gerüchte zuletzt befeuert.

"Ich glaube, es gibt viele Tottenham-Fans, mich eingeschlossen, die Kane gerne zurückhaben würden. Wenn er zu uns kommen möchte, ist er mehr als willkommen!", sagte Frank, als er auf eine mögliche Rückkehr des ehemaligen Spurs-Kapitäns angesprochen wurde.

Harry Kane soll beim FC Bayern 2026 eine Ausstiegsklausel haben

Pikant: Laut "Bild" enthält der bis 2027 laufende Vertrag des Engländers für den kommenden Sommer eine Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Euro. Damit diese greift, muss Kane seinen Wechsel in diesem Winter ankündigen, so das Blatt. Droht den Bayern also der Abgang des wichtigsten Torjägers?

Am Donnerstag wurden Sportvorstand Max Eberl und Trainer Vincent Kompany auf die Gerüchte angesprochen. Beide gaben sich betont gelassen. "Er ist in einer hervorragenden Phase. Das Letzte, was ich machen will, ist, die Tür aufzumachen zu einer Diskussion", sagte Kompany und betonte: "Er hat noch immer diesen Hunger, Preise zu gewinnen und das kann er bei Bayern. Das ist der einzige Fokus."

Zu der Klausel oder möglichen Anpassungen des Arbeitspapiers äußerte sich Sportchef Eberl nicht konkret, sagte aber: "Er ist alt genug, dass er seine Entscheidung fällt, ob Klausel oder nicht Klausel." Dass er da konsequent sei, habe Kane schon bei seinem Weggang von Tottenham gezeigt. "Aber unser Wunsch ist natürlich, mit Harry diese Saison und auch in Zukunft sehr, sehr erfolgreich zu sein."

Eberl: Kane kann beim FC Bayern Titel gewinnen

In München habe Kane ein hervorragendes Umfeld, um Titel zu gewinnen. Etwas, das ihm während seiner Zeit bei Tottenham verwehrt geblieben war. "Wie er jetzt gerade in dieser Mannschaft Fußball spielt und nicht nur Tore erzielt, sondern als Führungsspieler auf dem Platz vorneweg geht, sich als Führungsspieler auch für die Mannschaft aufopfert, zeigt: Er will Titel gewinnen, das ist sein Hunger. Das kann er mit uns, das wollen wir mit ihm zusammen", sagte Eberl weiter.

Vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen am Freitag unterstrich Kompany den vorbildlichen Einsatz seines Torgaranten. "Er ist ein Leader in unserem Team", sagte der Bayern-Coach und zeigte sich sehr glücklich, dass "einer der aktuell am besten performenden Spieler auch im Training und bei der Vorbereitung mit Beispiel vorangeht".

Kane ist aktuell in Weltklasse-Form

Inwiefern Kane in der aktuellen Phase seiner Karriere überhaupt Interesse an einer Rückkehr auf die Insel zeigt, ist ohnehin fraglich. Laut eigener Aussage befindet er sich physisch und mental in der besten Verfassung seiner Karriere, bei den Bayern ist er überhaupt nicht wegzudenken. In der laufenden Saison ist er derzeit in absoluter Top-Form und kommt wettbewerbsübergreifend auf 13 Tore und drei Vorlagen in sieben Pflichtspielen – eine überragende Quote.