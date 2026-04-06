Gerüchte um Bayern-Star: Ist das Karls neue Freundin?

Der 18-Jährige schießt die Münchner zum Sieg in Freiburg - und ist offenbar frisch verliebt.

Auf dem Fußballplatz läuft es für Lennart Karl weiter wie geschmiert, am Samstag in Freiburg erzielte der 18-Jährige vom FC Bayern tief in der Nachspielzeit den 3:2-Siegtreffer - nur wenige Tage nach seinem überzeugenden Debüt in der deutschen Nationalmannschaft.

Karl zog sich anschließend das Trikot vom Oberkörper und feierte ausgelassen mit Fans und Teamkollegen vor der Bayern-Kurve. Es war schon sein 9. Tor im 35. Saisonspiel. Was für ein Durchbruch!

Liebesglück mit Tiktok-Star Zoe Käppele

Und auch privat scheint der Youngster derzeit auf Wolke sieben zu schweben: Laut "Bild" ist Karl jetzt mit Tiktok-Star Zoe Käppele zusammen. Die 22-Jährige hat auf der Plattform mehr als eine halbe Million Follower, sie nimmt regelmäßig kurze Tanzvideos auf.

Gerüchten zufolge die neue Karl-Freundin: Zoe Käppele. © instagram.com/zoeklp

Und sie ist eine Freundin von Josefine Scholl (17), die wiederum mit Bayern-Star Tom Bischof (20) zusammen ist. Karl und Bischof machen auch neben dem Platz viel zusammen, sodass es schon länger Gerüchte gab.

Karl vor großem Auftritt in Madrid

Es läuft einfach für Karl - das soll am Dienstagabend so weitergehen. Dann tritt er mit dem FC Bayern im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals bei Real Madrid (21 Uhr/Prime Video) an.

Gute Kumpels (v.l.): Karl, Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof. © IMAGO/Pressefoto Rudel/Nico Bauhof

Dort also, wo Karl als Knirps einst schon ein Probetraining absolvierte. Real zählt zu Karls Lieblingsklubs - neben dem FC Bayern natürlich. Höchste Zeit, dass er im Estadio Santiago Bernabéu allen Fans seine Klasse zeigt.