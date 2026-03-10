Nach der erneuten Verletzung von Manuel Neuer wird in den kommenden Spielen erneut Jonas Urbig das Tor des FC Bayern hüten. Weltmeister Roman Weidenfeller würde den 22-Jährigen sogar mit zur WM nehmen: "Hat das Alter und das Talent dazu, Nationaltorwart zu werden."

An Spielpraxis mangelt es Jonas Urbig momentan nun wirklich nicht. Sechs seiner insgesamt elf Einsätze in dieser Saison absolvierte der Vertreter des immer verletzungsanfälligeren Manuel Neuer alleine in diesem Kalenderjahr. Nach dem erneuten Muskelfaserriss des Bayern-Kapitäns werden mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Partien dazukommen: am Dienstag das Achtelfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo, am Samstag das Topspiel bei Bayer Leverkusen – und kommende Woche womöglich auch das zweite Aufeinandertreffen mit den Bergamaschi.

Bei den Bayern macht man sich deshalb aber keine Sorgen. Urbig hat bei seinen bisherigen Einsätzen bewiesen, dass er trotz seiner 22 Jahre bereits ein Rückhalt für die Mannschaft sein kann – egal ob auf nationalem oder internationalem Parkett. "Für uns ändert sich die Situation nicht", versicherte Cheftrainer Vincent Kompany. Neuer werde "nicht ewig lange" ausfallen, berichtete Sportvorstand Eberl: "Ich möchte keine Zeit sagen, um keinen Druck aufzubauen. Er soll es in Ruhe auskurieren." Zwei bis drei Wochen könnten es beim 39-Jährigen schon werden.

Weltmeister Weidenfeller würde Urbig mit zur WM nehmen

Ex-Nationaltorhüter Roman Weidenfeller bringt die Nummer zwei der Münchner daher nun sogar für die Weltmeisterschaft in diesem Sommer ins Spiel. "Ich würde Jonas Urbig mitnehmen zur Weltmeisterschaft, weil er das Alter und das Talent dazu hat, in Zukunft deutscher Nationaltorwart zu werden", sagte der Weltmeister von 2014 nun im "Doppelpass" bei Sport1. Anders als die aktuellen Nationaltorhüter Oliver Baumann, Alexander Nübel und Co. habe Urbig bei den Bayern die Möglichkeit, sich auch in der Champions League auf Top-Niveau zu messen.

Als Stammtorhüter sieht Weidenfeller den Neuer-Vertreter im DFB-Team aber noch nicht. "Nummer eins ist Baumann, klar. Dann Nübel und Urbig. Du kannst dich darüber streiten, ob du Urbig auf die Zwei packst und Nübel dahinter", so der 45-Jährige.

Weltmeister von 2014: Roman Weidenfeller © IMAGO/DeFodi

Bundestrainer Julian Nagelsmann und Baumann, aktuell streng genommen noch immer Vertreter des langzeitverletzten Marc-André ter Stegen, haben einst bereits bei der TSG Hoffenheim zusammengearbeitet. "Ich glaube, dass Nagelsmann sehr festgelegt ist, weil sich die beiden schon aus Hoffenheimer Zeiten kennen. Sie haben ein gewisses Vertrauensverhältnis", sagte Weidenfeller.

Urbig kam im Winter 2025 als Bankdrücker von Zweitligist Köln

Baumann habe zudem bei der Qualifikation für die WM-Endrunde im Sommer gute Leistungen gezeigt. Einen Grund, ihn wieder aus dem Tor zu nehmen, gebe es daher nicht. "Oliver hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, spielt eine überragende Saison mit Hoffenheim, ist Garant dafür, dass sie auf Platz drei stehen."

Für Urbig, der erst vor etwas mehr als einem Jahr als Bankdrücker vom damaligen Zweitligisten 1. FC Köln für kolportierte sieben Millionen Euro nach München wechselte, wäre es die erste Nominierung für die A-Nationalmannschaft. Geht nun also alles ganz schnell?

Nagelsmann kündigt Überraschungen bei Kadernominierung an

Bundestrainer Nagelsmann hat zuletzt jedenfalls angekündigt, dass die Kadernominierung durchaus einige Überraschungen mit sich bringen wird. Überraschungen, die bei der Öffentlichkeit womöglich auch für Diskussionen sorgen werden. Es werde "wird es Entscheidungen geben, das kann ich jetzt schon verraten, die vermutlich nicht auf supergroßes Verständnis stoßen", sagte Nagelsmann gegenüber dem "Kicker".

Sollte Nagelsmann tatsächlich mit Urbig für die WM planen, dürfte sich der 22-Jährige wohl bereits über eine Nominierung für die anstehende Länderspielperiode im März freuen. Die Testspiele gegen Ghana und die Schweiz sind die letzten vor der Nominierung für die Endrunde im Sommer. "Der Kader wird dem, mit dem wir zur WM reisen wollen, schon sehr ähneln", so Nagelsmann: "Natürlich kann sich auch danach noch etwas ändern, aber generell ist die Grundidee, dass der März-Kader und das WM-Aufgebot artverwandt sind."

WM-Nominierung für Urbig? Das sagt Bayern-Boss Max Eberl

Geht es nach Bayerns Sportvorstand Max Eberl, ist eine WM-Nominierung für Urbig keineswegs ausgeschlossen. "Was soll ich sagen? Ich bin nicht Sportdirektor der Nationalmannschaft, sondern Sportvorstand des FC Bayern. Ich bin sehr froh, dass Jonas bei uns ist." Dann ergänzte der 52 Jahre alte Eberl aber noch: "Wenn er gute Leistung bringt, ist, glaube ich, jeder Spieler ein Kandidat."

Der Vertrag von Neuer läuft im Sommer aus, die Zukunft des Weltmeisters von 2014 darüber hinaus ist offen. "Wir wissen, in welchem Alter Manu ist. Wir haben immer gesagt, jetzt soll er erst mal 40 Jahre werden Ende März. Und dann werden wir uns in Ruhe hinsetzen und sprechen", sagte Eberl.

"Dann muss er uns sagen, wie er sich fühlt, wie er drauf ist. Und wir müssen für uns entscheiden, wie es dann weitergeht. Er hat bisher eine herausragende Saison gespielt, er ist ein Toptorwart", erklärte der Sportvorstand. Man werde am Ende eine Entscheidung "zusammen mit Manu fällen".

Von der dann Urbig profitieren würde. "Jonas hat für mich eine Super-Entwicklung genommen", sagte Eberl. Er mache sich "null komma null Sorge", wenn Urbig gegen Bergamo im Tor stehe.