Die Saison 2024/25 ist beendet, die Gerüchteküche brodelt schon gewaltig. Seit dem 1. Juli dürfen die Spieler auch offiziell wechseln. Bis 1. September ist das Wechselfenster in Deutschland geöffnet, auch der FC Bayern muss bis dahin seine Transfer-Aktivitäten abgeschlossen haben. Im Winter verpflichteten die Münchner bereits Hoffenheim-Talent Tom Bischof für die kommende Spielzeit. Auch Jonathan Tah wechselte bereits zum Rekordmeister.

Wir halten Sie hier mit allen News zu möglichen Transfers und Spekulationen auf dem Laufenden!

08.08.2025 FC Bayern verhandelt mit Ronaldo-Klub über Coman

Kingsley Coman könnte den FC Bayern laut einem Medienbericht doch noch im Sommer in Richtung Saudi-Arabien verlassen. Der Transferexperte Fabrizio Romano meldete, dass der Rekordmeister diesbezüglich Gespräch führe mit Al-Nassr. Eine offizielle Reaktion der Klubs oder des Spielers zu dem Bericht gab es zunächst nicht.

Al-Nassr ist das Team von Ex-Weltfußballer Cristiano Ronaldo und äußerst finanzstark. Vor wenigen Tagen verpflichtete der Verein schon Ronaldos Landsmann João Félix; ebenfalls im Kader steht unter anderem der frühere Liverpool- und Bayern-Profi Sadio Mané. Romano schrieb auf der Plattform X, dass Coman bei Al-Nassr das Top-Transferziel für die Außenbahn sei. Noch im Juni hatte der Franzose bei der Klub-WM in den USA über München gesagt: "Ich will gerne bleiben." Möglicherweise ändert der 29-Jährige bei einer lukrativen Offerte aber doch seine Meinung.

06.08.2025 AZ-Info: Top-Talent Lennart Karl vor Verlängerung beim FC Bayern

Gute Nachrichten für den FC Bayern: Nach AZ-Informationen steht Offensiv-Juwel Lennart Karl kurz vor einer Vertragsverlängerung. Die Gespräche befinden sich auf der Zielgeraden. Der aktuelle Kontrakt des 17-jährigen läuft im Sommer 2026 aus.

Karl gilt als eine der größten Nachwuchshoffnungen beim Rekordmeister. Bei der Klub-WM in diesem Sommer feierte der technisch hochveranlagte Flügelstürmer im ersten Gruppenspiel gegen Auckland FC sein Pflichtspieldebüt bei den Profis, auch im Testkick gegen Olympique Lyon am vergangenen Samstag durfte er ran. In der kommenden Saison ist er als Backup für Michael Olise eingeplant.

05.08.2025 Bayern verleiht Buchmann nach Nürnberg

Der FC Bayern verleiht das nächste Talent! Tarek Buchmann hat seinen Vertrag in München verlängert und wechselt auf Leihbasis zum 1. FC Nürnberg. Dies gab der deutsche Rekordmeister am Dienstag bekannt.

Christoph Freund, Sportdirektor des FC Bayern: "Tarek bringt alles mit, um sich im Profibereich zu etablieren. Leider hatte er in den vergangen beiden Jahren großes Verletzungspech, umso mehr haben wir uns gefreut, dass er nun in den ersten Spielen der Regionalliga-Saison sein Comeback gegeben hat. Jetzt bekommt er die Möglichkeit, beim 1. FC Nürnberg in der Zweiten Liga wertvolle Spielpraxis zu sammeln. Tarek ist ein toller Charakter, der sich nicht aus der Bahn werfen lässt und nun seine nächsten Schritte machen soll. Der FC Bayern wird ihn eng begleiten", wird Christoph Freund in der Pressemitteilung zitiert.

Der 20-jährige Juniorennationalspieler spielt seit 2019 für den FC Bayern.

03.08.2025 Leihe perfekt: Palhinha von Bayern zu Tottenham

Der FC Bayern verleiht Mittelfeldspieler João Palhinha für eine Saison bis Juni 2026 an Tottenham Hotspur. Dies teilten beide Vereine am Abend mit. Die Londoner haben demnach im Anschluss eine Kaufoption für den Portugiesen. "Mit Tottenham Hotspur haben wir die beste Lösung für alle Seiten gefunden. João kann dort eine ganze Saison auf internationalem Top-Niveau absolvieren", sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl.

Palhinha war im Sommer 2023 der Wunschspieler des damaligen Bayern-Coaches Thomas Tuchel – ein Wechsel zu dem Zeitpunkt aber zerschlug sich am letzten Tag der Transferperiode noch. Ein Jahr später holten die Münchner den Profi dann für kolportierte 51 Millionen Euro. Unter dem neuen Trainer Vincent Kompany aber war der Portugiese nur Ergänzungsspieler und kam in den wichtigen Partien der Champions League kaum zum Einsatz.

"João Palhinha ist in der vergangenen Saison beim FC Bayern leider nicht auf die erhofften Einsatzzeiten gekommen", sagte Eberl. Beim Europa-League-Sieger, der am Donnerstag für ein Testspiel beim FC Bayern gastiert, soll der 30-Jährige sportlich neuen Schwung aufnehmen. Weitere Details zur Leihe gaben die Vereine nicht bekannt. Palhinha ist beim FC Bayern bis 2028 gebunden.

31.07.2025 Zaragoza wird vom FC Bayern an Celta Vigo verliehen

Bryan Zaragoza bleibt Spieler des FC Bayern, spielt in der kommenden Saison aber auf Leihbasis beim spanischen Erstligisten Celta Vigo. Das gaben die Münchner bekannt. Damit bleibt der Spanier in seiner Heimat, nachdem er in der vergangenen Spielzeit an CA Osasuna ausgeliehen war.

Der 23-Jährige kam beim FC Bayern nach seinem Wechsel vom FC Granada zur Winterpause 2024/25 in sieben Pflichtspielen zum Einsatz. Für Osasuna war der spanische Nationalspieler in der vergangenen Saison 28 Mal auf dem Feld. In München hat er noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029.

"Bryan hatte in der vergangenen Saison leider viel Verletzungspech. Wir sind uns einig, dass es für ihn der beste Weg ist, wenn er in seiner spanischen Heimat weitere Erfahrungen sammelt, zumal er sich mit regelmäßigen Einsätzen für einen spanischen Erstligisten, der außerdem noch Europa League spielt, am einfachsten für seinen Traum zeigen kann, mit Spaniens Nationalmannschaft zur WM zu fahren", sagte Münchens Sportdirektor Christoph Freund.

30.07.2025 Díaz-Wechsel zum FC Bayern offiziell

Jetzt ist es offiziell! Luis Díaz wechselt vom FC Liverpool zum FC Bayern. Dies gaben die Münchner am Mittwochvormittag bekannt. "Luis Díaz ist ein international erfahrener Spieler mit enormer Qualität, tollen Fähigkeiten und einer großen Verlässlichkeit. Er wird unserer Mannschaft sofort weiterhelfen. Wir sind froh, dass wir ihn für den FC Bayern gewinnen konnten. Solche Transfers funktionieren, wenn jedes Rad ins andere greift. Unsere Fans können sich auf einen außergewöhnlichen Spieler freuen", wird Bayerns Sportvorstand Max Eberl zitiert.

Der Offensiv-Star erhält in München einen Vertrag bis Sommer2029. Er läuft künftig mit der Rückennummer "14" auf. "Ich bin sehr glücklich, es bedeutet mir sehr viel, Teil des FC Bayern zu sein – das ist einer der größten Clubs der Welt. Ich möchte meinem neuen Team mit meiner Art, Fußball zu spielen, und meiner Persönlichkeit helfen. Mein Ziel ist es, alle Titel zu gewinnen, die möglich sind – dafür werden wir als Mannschaft jeden Tag arbeiten", so Díaz.

29.07.2025 Talent Aznou verlässt den FC Bayern

Der marokkanische Nationalspieler Adam Aznou verlässt den FC Bayern und wechselt zum englischen Erstligisten FC Everton. Der 19-Jährige war 2022 zum deutschen Rekordmeister gewechselt.

"Da es für Adam nun das vorrangige Ziel war, sich für die WM im kommenden Jahr zu präsentieren und das für ihn absolute Priorität hatte, war es für alle Seiten die beste Entscheidung, diesem dringenden Wechselwunsch zu entsprechen", sagte Sportdirektor Christoph Freund. Aznou stand noch bis 2027 bei den Münchnern unter Vertrag. Nach Informationen von Sky kassieren die Münchner eine fixe Ablösesumme von neun Millionen Euro.

Aznou hatte in der vergangenen Saison zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga absolviert und war für die Rückrunde zu Real Valladolid ausgeliehen gewesen. "Wir bedauern, dass es mit Adam keinen weiteren gemeinsamen Weg geben konnte", sagte Sportvorstand Max Eberl. Der Klub habe das Ziel, "künftig noch mehr auf unsere Talente zu setzen. In dieser Saison werden Nachwuchsspieler wie beispielsweise die, die bei der Klub-WM dabei gewesen sind, regelmäßig mit der ersten Mannschaft trainieren. Generell steht die Tür jedem offen, sich bei den Profis des FC Bayern dauerhaft zu etablieren, der jeden Tag alles für unsere gemeinsamen Ziele abruft."

Aznou war zuletzt auch bei der Klub-WM in den USA dabei und war beim 10:0 gegen den Auckland für die Schlussphase eingewechselt worden.

Ulreich verlängert beim FC Bayern

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Sven Ulreich um ein weiteres Jahr bis 2026 verlängert. Dies gaben die Münchner am Dienstag bekannt. "Sven Ulreich ist die Verlässlichkeit in Person: Er hält, was er verspricht - im wahrsten Wortsinn. Charaktere wie er tun jedem Team gut. Wir sind sehr glücklich, dass wir ihn eine weitere Saison bei uns haben", wird Bayerns Sportvorstand in der Pressemitteilung zitiert.

Der 36-Jährige kam 2015 vom VfB Stuttgart nach München. Nach einer einjährigen Pause in der Saison 2020/21 beim Hamburger SV, kehrte er danach zum deutschen Rekordmeister zurück.

FC Bayern verleiht Offensivtalent Zvonarek

Der FC Bayern verleiht sein Nachwuchstalent Lovro Zvonarek für die kommende Saison an Grasshopper Zürich. Der 20 Jahre alte kroatische Offensivspieler soll beim Schweizer Erstligisten "seine nächsten Schritte machen und auf noch mehr Spielzeiten kommen", sagte Münchens Sportdirektor Christoph Freund.

Zvonarek war in der vergangenen Saison an den österreichischen Meister Sturm Graz ausgeliehen und kam dort unter anderem auf sechs Einsätze in der Champions League. Für die Profimannschaft des FC Bayern spielte der kroatische U21-Nationalspieler bislang 161 Minuten in der Bundesliga.

Am 12. August gibt es bereits ein Wiedersehen: Im Rahmen seiner Vorbereitung tritt der FC Bayern zu einem Testspiel bei den Grasshoppers an.

27.07.2025 Müller entscheidet sich wohl gegen LAFC

Das wäre der nächste Rückschlag für den FC Bayern. Laut übereinstimmenden Medienberichten tendiert Thomas Müller derzeit zu einem Wechsel zu den Vancouver Whitecaps, jenem Klub, von dem einst Alphonso Davies an die Säbener Straße wechselte. Konkrete Gespräche finden aktuell statt, letzte Details müssen noch geklärt werden. Und bevor ein Wechsel zustande kommt, müssen die Kanadier, die in der MLS spielen, dem FC Cincinnati freilich noch die Discovery-Rechte abkaufen.

Es scheint also, als würde der Los Angeles FC, Bayerns Partnerklub, leer ausgehen. Bitter für den Rekordmeister: Mit Müller im Dress von LAFC wäre die Verbindung weiter gestärkt worden, genauso wie die bayerische Präsenz insgesamt auf dem US-amerikanischen Markt. Daher half der FC Bayern nach AZ-Informationen mit, ein Paket zu schnüren, das Müller nach Los Angeles bringen sollte.

26.07.2025 Aznou vor Abgang nach Everton

Nach Nestory Irankunda scheint das nächste Bayern-Talent auf die Insel zu wechseln. Laut übereinstimmenden Medienberichten steht Adam Aznou vor einem Wechsel zum FC Everton. Die Ablöse soll sich auf neun Millionen Euro plus drei Millionen Euro an Bonuszahlungen belaufen. Der Medizincheck soll schon in den nächsten 24 bis 48 Stunden stattfinden.

Interessant: Der Rekordmeister hat sich ein "Matching Right" für den Nationalspieler Marokkos gesichert. Das bedeutet: Sollten die Engländer ein Angebot für Aznou erhalten, haben die Münchner das Recht, das Talent für die gleiche Summe zurückzukaufen. Ob es soweit kommt? Klar ist: Der FC Bayern trennt sich wohl vom nächsten verheißungsvollen Talent. Und das auf einer Position, auf der Alphonso Davies noch mehrere Monate ausfällt.

24.07.2025 Bayern legt wohl bei Díaz nach

Der Poker um Liverpool-Star Luis Díaz scheint Fahrt aufzunehmen. Wie mehrere Medien berichten, soll der FC Bayern zeitnah ein neues Angebot für den Flügelflitzer machen. Die Offerte soll rund 70 Millionen Euro betragen, ergänzt durch erfolgsabhängige Bonuszahlungen. Generell ist man beim Rekordmeister durchaus positiv gestimmt, dass der Deal klappt.

Ob jedoch das Angebot reicht? Bisher lehnten die Engländer zwei Offerten ab. Gut für die Münchner: Díaz selbst hat großes Interesse an einem Bayern-Wechsel. Der 28-Jährige soll beim FCB einen Vertrag bis 2029 unterschreiben und ein Jahresgehalt von 14 Millionen Euro brutto kassieren. Kurios: Aktuell soll Díaz in Liverpool nur rund 2,5 Millionen Euro bekommen.

24.07.2025 Tottenham an Palhinha interessiert

Macht Joao Palhinha nach nur einem Jahr wieder den Abflug? Laut übereinstimmenden Medienberichten würde Tottenham Hotspur den Sechser der Münchner gerne verpflichten. Bayern soll für Palhinha, der 2024 für rund 50 Millionen Euro vom FC Fulham verpflichtet wurde, etwa 25 bis 30 Millionen Euro verlangen. Ob es zu einer Einigung kommt? Linksaußen Bryan Zaragoza ist ein weiterer Spieler, den Bayern abgeben möchte. Ein Wechsel zu Fenerbahce Istanbul soll sich laut "Kicker" zerschlagen haben. Auch Klubs aus Spanien sind an Zaragoza interessiert.

23.07.2025 Geldregen für den FC Bayern: Nächster Abgang wohl fix

Der FC Bayern macht den nächsten Abgang fix und kann sich über einen weiteren Geldregen freuen. Wie der Rekordmeister am Mittwochnachmittag bekannt gab, wechselt Lee Hyun-ju zum portugiesischen Erstligisten FC Arouca. Der Südkoreaner war in der vergangenen Saison bereits an Hannover 96 verliehen, nun der endgültige Abschied von den Münchnern.

Berichten zu Folge soll die Ablöse bei über 1,6 Millionen Euro liegen.

21.07. 2025 Leihe perfekt: Daniel Peretz wechselt zum HSV



Der Wechsel von FC-Bayern-Keeper Daniel Peretz zum Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV ist fix. Wie die Hamburger mitteilten, wechselt der Ersatztorwart von Rekordmeister Bayern München in den Volkspark. Der 25 Jahre alte Israeli wird zunächst für eine Saison ausgeliehen. Über einen Wechsel des Keepers von der Isar an die Elbe war in den vergangenen Tagen bereits spekuliert worden.

"Daniel ist ein kompletter Torwart, der sehr mutig in der Raumverteidigung agiert und eine gute Mentalität mitbringt", sagte der Hamburger Sportdirektor Claus Costa über den 1,90 Meter großen Peretz. Der Neuzugang wird sich in der weiteren Saisonvorbereitung mit dem bisherigen Stammtorhüter Daniel Heuer Fernandes einen Zweikampf um den Platz zwischen den Pfosten bei den Hanseaten liefern.



18.07.2025 Wechsel fix: Nestory Irankunda verlässt den FC Bayern

Knapp ein Jahr nach seinem Transfer von Adelaide United nach München verlässt Nestory Irankunda den FC Bayern wieder. Wie der Verein mitteilte, wechselt der australische Nationalspieler zum englischen Zweitligisten FC Watford.

Beim Klub aus dem Nordwesten Londons erhält der Stürmer einen langfristigen Vertrag. Dem VErnehmen nach soll Watford dem FC Bayern drei Millionen Euro Ablöse zahlen, zudem soll sich der deutsche Rekordmeister eine Weiterverkaufsbeteiligung von 50 Prozent eine Matching-Right-Klausel gesichert haben. Das heißt, sollte der FC Watford Irankunda weiterverkaufen wollen, haben die Münchner als erste ein Rückkaufsrecht beziehungsweise das Recht zum gleichen oder verbesserten Gegenangebot.

Irankunda spielte die Hinrunde noch für die zweite Mannschaft der Münchner, in der Rückrunde war er an die Grasshoppers Zürich ausgeliehen. Sein Vertrag in München wäre noch bis Juni 2028 gelaufen.

18.07.2025 - Liverpool wohl bereit für Diaz-Deal

Der Stein scheint bei Luis Diaz langsam ins Rollen zu kommen. Wie die "BILD" berichtet, sollen der FC Bayern und Liverpool zeitnah konkret verhandeln. Die Bayern-Bosse und die Liverpool-Seite wollen sich sogar treffen, um über die Ablösesumme zu diskutieren. Klar ist: Billig wird der Flügelflitzer für den Rekordmeister nicht. Ein Angebot in Höhe von 67,5 Millionen Euro wurde jüngst wohl abgelehnt.

Ob der Transfer am Ende über die Bühne geht, soll auch von der Verpflichtung von Hugo Ekitiké abhängen. Die Reds wollen den Frankfurter unbedingt haben, könnten dafür dann Diaz nach München ziehen lassen. Was die Münchner positiv stimmt: Der 28-Jährige hat beim Klub schon hinterlegt, dass er wechseln will. Auch die Konditionen sollen dem Vernehmen nach schon ausgehandelt sein. Diaz soll beim FC Bayern bis 2029 unterschreiben, pro Jahr rund 14 Millionen Euro kassieren.

16.07.2025 - Stuttgart lehnt wohl auch zweites Bayern-Angebot für Woltemade ab

Der FC Bayern und der VfB Stuttgart kommen im Poker um Neu-Nationalspieler Nick Woltemade weiter nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Wie die "Bild" und Sky übereinstimmend berichten, haben die Schwaben nun auch das zweite Angebot der Münchner für den Angreifer abgelehnt. Dieses soll sich auf eine fixe Ablöse von 50 Millionen plus fünf Millionen an Boni sowie eine Weiterverkaufsklausel von zehn Prozent belaufen haben.

Angeblich pochen die Stuttgarter auf eine Ablöse von mindestens 65 Millionen Euro. Erst dann seien die VfB-Bosse überhaupt bereit, darüber nachzudenken, sich mit dem FC Bayern an einen Tisch zu setzen, heißt es in der "Bild".

Das erste Angebot des FC Bayern soll Medienberichten zufolge bei 40 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro an Boni gelegen haben. Nationalspieler Woltemade hat beim VfB noch einen Vertrag bis zum Sommer 2028 - ohne Ausstiegsklausel.

15.07.2025 - Liverpool lehnt Bayern-Angebot für Diaz ab

Der nächste Rückschlag für den FC Bayern auf dem Transfermarkt! Nach Informationen von " " haben die Münchner wohl ein nachgebessertes Angebot in Höhe von 67,5 Millionen Euro für Luis Diaz beim FC Liverpool eingereicht. Doch die Reds lehnten postwendend ab. Zuvor hatte Liverpool bereits bei einer angeblichen Bayern-Offerte von 52 Millionen Euro kein Interesse an einem Wechsel signalisiert. Die Engländer setzen offenbar weiter auf den Kolumbianer und planen nicht Díaz abzugeben. Der Vertrag des Flügelspielers läuft noch bis 2027.

Díaz hingegen soll dem Premier-League-Klub gegenüber bereits deutlich gemacht, dass er den Verein verlassen möchte. Demnach stehe der 28-Jährige dem FC Bayern wohl nicht abgeneigt gegenüber. Díaz war im Jahr 2022 für 54 Millionen Euro Ablöse vom FC Porto nach Anfield gewechselt. Der kolumbianische Flügelspieler steht auch bei anderen Klubs hoch im Kurs. Zuletzt hatte es auch Gerüchte um ein Angebot aus Saudi-Arabien gegeben, auch der FC Barcelona gilt als möglicher neuer Klub. Der Premier-League-Champion hofft im Falle eines Díaz-Wechsels dem Vernehmen nach auf eine Einnahme von 70 bis 80 Millionen Euro.

Nach den Abgängen von Thomas Müller (kein neuer Vertrag), Leroy Sané (Galatasaray Istanbul) und Mathys Tel (Tottenham Hotspur) wollen die Münchner ihre Offensive wieder verstärken.

Woltemade-Poker: VfB legt sich auf Mindestablöse fest

In den möglichen Transfer von Nationalspieler Nick Woltemade vom VfB Stuttgart zum FC Bayern ist ein kleines bisschen Bewegung gekommen. Nach Informationen der "Bild" hat sich der Vorstand des VfB auf eine Summe festgelegt, die der deutsche Meister mindestens bieten muss, um überhaupt Gespräche mit Stuttgart aufnehmen zu können. Erst ab einer Summe von 65 Millionen Euro sei man beim VfB überhaupt bereit, darüber nachzudenken, sich mit dem FC Bayern an einen Tisch zu setzen, hieß es.

Zuvor hatte Vorstandschef Alexander Wehrle bei einer Veranstaltung erstmals öffentlich einen kleinen Spalt für einen Wechsel des Senkrechtstarters Woltemade offengelassen. Wehrle bekräftigte zwar, dass der Bundesligist weiter mit dem U21-Vizeeuropameister plant. Er signalisierte aber auch, im Falle einer sehr hohen Ablösesumme gesprächsbereit zu sein.

"Wir geben ihn ja nicht her. Er wird auch in der kommenden Saison Fußball spielen bei uns", sagte der Vorstandsvorsitzende laut "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten". Außer "sie machen wirklich etwas Außergewöhnliches, dann sind wir alle Profis genug, darüber zu sprechen", wird Wehrle weiter zitiert. Ein Treffen mit dem FC Bayern habe er demnach "bislang kategorisch abgelehnt".

Die VfB-Verantwortlichen hatten zuvor bereits mehrfach betont, dass der 23 Jahre alte Stürmer auch in der kommenden Saison für den DFB-Pokalsieger auflaufen soll. Ein erstes Angebot des FC Bayern lehnten die Stuttgarter einem Medienbericht zufolge ab. Wie die "Bild" gemeldet hatte, hinterlegten die Münchner als erste offizielle Offerte eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro an Boni.

13.07.2025 - Woltemade-Gespräche bei außergewöhnlicher Bayern-Summe

Vorstandschef Alexander Wehrle hat erstmals öffentlich einen kleinen Spalt für einen Wechsel von Senkrechtstarter Nick Woltemade vom VfB Stuttgart zum FC Bayern offengelassen. Wehrle bekräftigte zwar, dass der Bundesligist weiter mit dem U21-Vizeeuropameister plant. Er signalisierte aber auch, im Falle einer sehr hohen Ablösesumme gesprächsbereit zu sein.

"Wir geben ihn ja nicht her. Er wird auch in der kommenden Saison Fußball spielen bei uns", sagte der Vorstandsvorsitzende laut "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" bei einer Veranstaltung am Samstag in Möglingen. Außer "sie machen wirklich etwas Außergewöhnliches, dann sind wir alle Profis genug, darüber zu sprechen", wird Wehrle weiter zitiert. Ein Treffen mit dem FC Bayern habe er demnach "bislang kategorisch abgelehnt".

Die VfB-Verantwortlichen hatten zuvor bereits mehrfach betont, dass der 23 Jahre alte Stürmer auch in der kommenden Saison für den DFB-Pokalsieger auflaufen soll. Ein erstes Angebot des FC Bayern lehnten die Stuttgarter einem Medienbericht zufolge ab. Wie die "Bild" gemeldet hatte, hinterlegten die Münchner als erste offizielle Offerte eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro an Boni.

"Wenn dann überhaupt Gespräche stattfinden, ist das eine Sache zwischen den beiden Vereinen", hatte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth vor diesem Bericht über das Angebot am vergangenen Mittwoch beim Trainingsauftakt gesagt. Woltemade hat beim VfB noch einen Vertrag bis zum Sommer 2028.

12.07.2025 - Europäischer Topklub zeigt Interesse an Minjae Kim

Die Gerüchte um einen Wechsel von FC-Bayern-Verteidiger Minjae Kim (28) reißen nicht ab. Wurde einst über einen Transfer zum saudi-arabische Topklub Al-Nassr spekuliert, soll sich nun Galatasaray Istanbul offiziell um den Südkoreaner bemühen.

Wie die türkische Zeitung Akşam berichtet, soll der türkische Klub, der vor kurzem erst Ex-Bayern-Star Leroy Sané unter Vertrag genommen hat, dem FC Bayern ein Angebot über eine einjährige Leihe vorgelegt haben. Ob in dieser Offerte auch eine Kaufoption enthalten ist, ist derzeit nicht bekannt.

Für die Münchner Vereinsbosse ist ein Verkauf des Südkoreaners grundsätzlich nicht ausgeschlossen, bei einem passenden Angebot würde man dem 28-Jährigen wohl keine Steine in den Weg legen.

Wie Akşam weiter berichtet, soll man in der Säbener Straße ab einem Angebot von 35 Millionen gesprächsbereit sein. Für die Münchner wäre das ein Verlustgeschäft, im Sommer 2023 zahlte man dem SSC Neapel noch 50 Millionen für den Innenverteidiger.

11.07.2025 Stuttgart lässt Bayern mit Woltemade-Angebot abblitzen

Nächster Transfer-Rückschlag für den FC Bayern! Laut einem Bericht der "Bild" hat der Rekordmeister am Donnerstagabend ein erstes Angebot für Nick Woltemade abgegeben, welches von den Verantwortlichen des VfB Stuttgart abgelehnt wurde.Knackpunkt im Poker bleibt weiter die Ablöse. Die Offerte der Münchner soll sich auf 40 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni belaufen haben. Zu wenig für die Schwaben, denen eine Summe von 80 Millionen Euro vorschwebt.

Beim VfB plant man aktuell auch in der kommenden Saison mit dem Neu-Nationalspieler. "Wir haben vor knapp anderthalb Jahren mit Nick eine langfristige Vereinbarung getroffen, und wir gehen weiter davon aus, dass er in der nächsten Saison bei uns Fußball spielt", sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth zuletzt.

11.07.2025 FC Bayern gibt erstes Angebot für Diaz ab

Der FC Bayern hat einem Bericht der "Bild" zufolge ein Angebot für Angreifer Luis Díaz vom FC Liverpool abgegeben. Demnach soll der deutsche Rekordmeister eine Offerte in Höhe von 52 Millionen Euro gemacht haben.

Die Bayern hätten nach dem tödlichen Verkehrsunfall von Liverpool-Star Diogo Jota (28) und dessen Bruder André Silva aus Respekt und Pietät vorerst keine Gespräche wegen des Transfers führen wollen, schrieb die "Bild". Sie sollen aber beim Díaz-Berater hinterlegt haben, dass sie den Angreifer weiter unbedingt haben wollen.

Wie Transfer-Experte Ben Jacobs nun aber berichtet, habe Liverpool keinerlei Bereitschaft signalisiert, über einen möglichen Transfer zu sprechen. Die Reds hätten wohl alle bisherigen Annäherungsversuche der Bayern abgeblockt.

Laut der spanischen "Mundo deportivo" soll Díaz zudem für den FC Barcelona spielen wollen. Das Blatt berief sich auf Quellen, die dem Kolumbianer nahestehen sollen. Díaz' Vertrag bei den Reds ist noch bis zum 30. Juni 2027 gültig.

08.07.2025 FC Bayern mit Interesse an Portugal-Verteidiger

Der FC Bayern München soll sich mit einer Verpflichtung des portugiesischen Verteidigers Renato Veiga beschäftigen. Das berichtete die "Bild" ohne Angaben von Quellen. Demnach soll sich der Rekordmeister den 21-Jährigen als Nachfolger von Innenverteidiger Minjae Kim vorstellen können, sollte der Südkoreaner den Verein im Sommer verlassen.

Der 21 Jahre alte Veiga ist Nationalspieler und steht beim FC Chelsea unter Vertrag. In der vergangenen Saison war er an Juventus Turin verliehen - an der Klub-WM nahm er allerdings weder für Chelsea noch Turin teil. Im Winter hatte sich laut Medienberichten auch Borussia Dortmund mit einer Verpflichtung beschäftigt. Veiga hat eine Vergangenheit in der Bundesliga, er spielte in der Rückrunde der Saison 2022/2023 beim FC Augsburg.

07.07.2025 FC Bayern vor Top-Transfer? Luis Diaz will nach München

Der FC Bayern steht nach zahlreichen Absagen endlich vor einem Transfer-Erfolg! Nach Informationen der " " hat Liverpool-Star Luis Diaz den Münchnern wohl bereits eine Zusage erteilt.

Demnach sollen aber noch keine Verhandlungen zwischen dem deutschen Rekordmeister und den Reds stattgefunden haben. Der Kolumbianer hat beim Premier-League-Klub noch einen Vertrag bis 2027. Der Marktwert des Flügelspielers soll rund 70 Millionen Euro betragen.

05.07.2025 Eberl gibt Einblicke: So liefen die Verhandlungen mit Williams

Der FC Bayern hat aus finanziellen Gründen eine mögliche Verpflichtung des spanischen Profis Nico Williams von Athletic Bilbao schnell abgehakt. "Wir als sportliche Leitung mit Christoph Freund (Sportdirektor des FC Bayern, Anm. d. Red.) zusammen haben natürlich abgeklärt, ob ein Spieler wie Nico Williams möglich ist", sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl dem Streamingdienst DAZN vor dem Viertelfinale der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain in Atlanta.

"Aber als wir die Gehaltsforderungen gehört haben, um überhaupt mit dem Spieler zu sprechen, da ist Bayern München sehr schnell zurückgetreten und hat gesagt: Okay, dann machen wir das nicht", erklärte Eberl. Auf die Nachfrage, wie hoch die Gehaltsforderungen gewesen seien, antwortete der 51-Jährige: "Das ist heute nicht Thema."

Der deutsche Rekordmeister ist in der Offensive auf der Suche nach Verstärkung, nachdem Mathys Tel dauerhaft zum englischen Verein Tottenham Hotspur gewechselt ist und Leroy Sané sich ablösefrei dem türkischen Traditionsclub Galatasaray Istanbul angeschlossen hat. Thomas Müller verlässt die Bayern nach der Klub-WM in den USA ebenfalls.

Als möglicher Ersatz galt lange Zeit Williams, der auch mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht wurde. Am Freitag teilte Bilbao mit, den Vertrag mit dem Europameister bis 2035 verlängert zu haben.

Die in einer Ausstiegsklausel festgeschriebene Ablösesumme sei dabei "um mehr als 50 Prozent erhöht" worden. Medienberichten zufolge war bislang eine Ausstiegsklausel mit einer Summe von 62 Millionen Euro festgehalten. Angesichts der Gehaltsforderungen habe die Vertragsverlängerung den FC Bayern aber nicht mehr tangiert, betonte Eberl.

04.07.2025 - Kein Bayern-Wechsel: Williams unterschreibt Zehnjahresvertrag in Bilbao

Der Wechsel von Nico Williams zum FC Bayern ist endgültig geplatzt: Wie sein Klub Athletic Bilbao am Freitag mitteilt, hat der pfeilschnelle Offensivspieler seinen Vertrag bis 2035 verlängert.

Der 22 Jahre alte Offensivspieler galt in den vergangenen Wochen als ein heißer Wechselkandidat, auch der FC Bayern und der FC Barcelona hatten um die Gunst von Williams gebuhlt. Der Spieler soll sich zwischenzeitlich bereits für einen Wechsel zu den Katalanen entschieden haben. Ein Transfer hätte sich aufgrund von Barcas Finanzproblemen schwierig gestaltet. Nun also die überraschende Verlängerung bei seinem Jugendklub Bilbao.

"Wenn es zu Entscheidungen kommt, ist es für mich das wichtigste, auf dein Herz zu hören", sagt Williams in einem vom Klub veröffentlichten Video: "Ich bin, wo ich sein will, mit meinen Leuten. Das ist mein Zuhause. Auf geht's, Athletic!" Bilbao betitelt den Clip, in dem Williams die neue Vertragslaufzeit mit einer Spraydose neben ein riesiges Konterfei von ihm in den Straßen der Stadt schreibt, mit den Worten "Die Kraft des Herzens".

03.07.2025 - Bayern gibt wohl Angebot für Ex-Löwe Hendrik Bonmann ab

Schnappt sich der FC Bayern einen Ex-Spieler von Erzrivale TSV 1860? Laut einem Bericht der "Bild" zeigt der Rekordmeister Interesse an einer Verpflichtung von Hendrik Bonmann. Der Torhüter spielt aktuell beim bulgarischen Spitzenklub Ludogorez Rasgrad, wo er noch einen Vertrag bis Sommer 2027 besitzt. Dem Bericht zufolge haben die Münchner bereits ein Angebot für den 31-Jährigen abgegeben.

Bei den Bayern könnte Bonmann die Nachfolge von Sven Ulreich als Nummer drei antreten. Der Vertrag des langjährigen Stellvertreters von Manuel Neuer ist am 30. Juni ausgelaufen. Er wurde vom Verein aber noch nicht offiziell verabschiedet und wird auf der offiziellen Klubwebsite noch immer als Spieler der ersten Mannschaft geführt.

30.06.2025 - FC Bayern verleiht Talent Krattenmacher zu Hertha BSC

Der FC Bayern verleiht sein nächstes Talent: Wie der Rekordmeister am Montagabend mitteilt, wird Maurice Krattenmacher in der kommenden Saison für Zweitligist Hertha BSC auflaufen. Der 19-jährige Offensivspieler war zuletzt noch mit dem deutschen Meister bei der Klub-WM in den USA unterwegs. Zum Einsatz kam Krattenmacher, der in der abgelaufenen Saison bereits in die 2. Bundesliga zum SSV Ulm verliehen wurde, dort aber nicht.

"Maurice ist ein vielversprechendes Talent - und Talente brauchen Spielpraxis, um wertvolle Erfahrungen sammeln zu können", sagt Sportdirektor Christoph Freund: "Er hatte sich in der vergangenen Saison in Ulm schnell etabliert, jetzt soll er sich bei Hertha BSC weiterentwickeln. Wir werden ihn unterstützen und weiter genau beobachten. Maurice ist ein Spieler mit großem Potential und der richtigen Einstellung, um seinen Weg zu machen."

29.06.2025 - Eberl zu Woltemade-Poker: FC Bayern zahlt "keine Mondpreise"

Bei den Bemühungen um eine Verpflichtung von Nationalstürmer Nick Woltemade wird der FC Bayern laut Sportvorstand Max Eberl "keine Mondpreise" bezahlen. "Wenn es utopische Preise sind, dann muss man das akzeptieren, dann geht man auf einen anderen Zielspieler. Das ist ganz normal in diesem Geschäft", sagte Eberl bei DAZN am Rande des Achtelfinal-Spiels bei der Klub-WM.

In den letzten Tagen war das Interesse der Münchner am Stuttgarter Stürmer publik geworden und hat in der Öffentlichkeit zu heftigen Debatten geführt. Eine Ablösesumme von bis zu 100 Millionen Euro für den Stürmer, der beim VfB noch bis 2028 unter Vertrag steht, war gar diskutiert worden.

Diesbezüglich war es gar zum öffentlichen Zoff zwischen Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß und DFB-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus gekommen. Eberl beklagte in den Medien "viel Polemik". Man könne nicht mehr sachlich reden.

Der 23-jährige Woltemade wurde bei der am Samstag zu Ende gegangenen U21-Europameisterschaft Torschützenkönig und verlor mit der deutschen Mannschaft erst im Finale gegen England. Zuvor hatte er eine starke Saison in Stuttgart absolviert, den DFB-Pokal gewonnen und anschließend sein Nationalmannschaftsdebüt gegeben.

Woltemade sei "ein Spieler, über den wir nachdenken", sagte Eberl, der aber zugleich betonte: "Es gibt einen Plan, den wir im Kopf haben. Den versuchen wir umzusetzen mit den Möglichkeiten, die wir haben. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht."

28.06.2025 - VfB Stuttgart fordert Wahnsinnssumme für Woltemade

Der FC Bayern will Nick Woltemade (23) und Woltemade will zum FC Bayern. Verein und Spieler haben sich bereits auf einen Vertrag bis 2024 geeinigt, in trockenen Tüchern ist der Wechsel allerdings nicht. Der 23-jährige Stürmer, der am Samstagabend im U21-EM-Finale gegen England steht, hat beim VfB Stuttgart noch einen Vertrag bis 2028 und keine Ausstiegsklausel.

Die Schwaben haben auch kein großes Interesse daran, ihren Stürmer ziehen zu lassen und verlangen daher von den Bayern ein Irrsinnssumme. Wie die "Stuttgarter Zeitung" und die "Stuttgarter Nachrichten" berichten, fordern die Stuttgarter Vereinsbosse 100 Millionen Euro für Woltemade, der einen aktuellen Marktwert von 30 Millionen Euro besitzt. Beim VfB geht man davon aus, dass die Münchner nicht bereit sind, diese Ablösesumme für den Stürmer zu bezahlen.

28.06.2025 - Olympique Marseille an Sacha Boey interessiert

Nach dem Verkauf von Mathys Tel an Tottenham Hotspur bahnt sich der nächste Transfer eines Bayern-Spieler an. Wie Foot Mercato berichtet, soll Olympique Marseille Interesse an Sacha Boey haben. In dem Bericht heißt es, der Ligue-1-Klub hätte für den französischen Rechtsverteidiger ein Leihgeschäft mit Kaufoption im Sinn. Der FC Bayern soll bereit sein, Boey abzugeben, allerdings nur fest und nicht leihweise. Der Franzose besitzt einen Marktwert von 18 Millionen Euro.

27.06.2025 – Maurice Krattenmacher steht vor Abschied

Bayern-Talent Maurice Krattenmacher ist vorzeitig von der Klub-WM in den USA abgereist. Laut "Sky" will der 19-jährige Mittelfeldspieler möglichst schnell einen neuen Verein finden, um die komplette Saisonvorbereitung dort absolvieren zu können. Ob es sich dabei um eine Leihe oder einen festen Wechsel handelt, ist offen.

Mit Trainer Vincent Kompany und den Verantwortlichen des FC Bayern sei der Schritt abgesprochen. Mehrere Zweitligisten und auch Bundesliga-Klubs sollen Interesse zeigen – eine Entscheidung wird in den kommenden Tagen erwartet.

Krattenmacher, der bis 2027 beim FCB unter Vertrag steht, war im Sommer 2024 von der SpVgg Unterhaching verpflichtet und direkt an den SSV Ulm verliehen worden. Für Ulm absolvierte er 32 Zweitligaspiele, in denen er 11 Scorerpunkte sammelte, konnte den direkten Wiederabstieg jedoch nicht verhindern. Die Leihe wurde Ende Mai vorzeitig beendet, um ihn für die Klub-WM nominieren zu können – dort kam der U20-Nationalspieler jedoch nicht zum Einsatz.

26.06.2025 - AZ-Info: Bayern einig mit Woltemade

Das wäre der erste große Wurf für den FC Bayern in diesem Transfer-Sommer! Der Rekordmeister hat sich mit Stürmer-Shootingstar Nick Woltemade vom VfB Stuttgart auf einen Wechsel sowie einen Vertrag bis 2030 geeinigt. Nun geht es für beide Vereine darum, sich auf eine Ablöse zu einigen. Zuerst hatte "Sky" darüber berichtet. Der 23-Jährige Angreifer vom VfB Stuttgart will nur zum FC Bayern wechseln, hat seinen Verein darüber aber noch nicht informiert, was aber zeitnah geplant ist. Der Aufsichtsrat der Münchner hat den Transfer bereits abgesegnet.

Woltemade hat in Stuttgart noch einen Vertrag bis 2028, der aber keine Ausstiegsklausel erhält. Die fällige Ablösesumme muss also frei verhandelt werden - und könnte durchaus saftig ausfallen: Woltemade blickt auf eine starke Bundesliga-Saison zurück (zwölf Tore und zwei Vorlagen in 28 Spielen), feierte zuletzt in der Nations League sein Debüt für die A-Nationalmannschaft und sorgt aktuell bei der U21-EM für Aufsehen. Dort führt er mit sechs Treffern in fünf Spielen die Torjägerliste an und trifft mit Deutschland am kommenden Samstag im Finale auf England.

25.06.2025 - Arijon Ibrahimovic wechselt zum 1. FC Heidenheim

Der 1. FC Heidenheim leiht erneut ein Talent vom FC Bayern aus: Arijon Ibrahimovic wechselt für die kommende Saison nach Heidenheim. Für Ibrahimovic ist es bereits die dritte Leihstation, aber die erste in der Bundesliga.

Für Bayern-Sportdirektor Christoph Freund ist die Leihe ein wichtiger Schritt: "Arijon hat sich bereits im Alter von 17 in Italien behauptet und in der Serie A wertvolle Erfahrungen gemacht. Jetzt steht mit der Bundesliga der nächste wichtige Schritt in seiner Entwicklung an. Er bringt alles mit, um sich im Profifußball durchzusetzen und wird in Heidenheim auf hohem Niveau weitere Spielpraxis sammeln."

Nach einer starken Saison bei Frosinone verlief sein Aufenthalt bei Lazio Rom enttäuschend – nur zwei Kurzeinsätze standen am Ende zu Buche. Auch beim FC Bayern spielte er zuletzt keine große Rolle, weshalb er sich nun bewusst für Heidenheim entschieden hat – trotz anderer Angebote, unter anderem aus der Serie A und der 2. Bundesliga. In Heidenheim will sich der Deutsch-Kosovare mit Spielzeit und Leistung wieder in den Vordergrund spielen. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2027.

25.06.2025 - Freund bestätigt Interesse an Woltemade

Erst am Montagabend meinte Aleksandar Pavlovic, dass er VfB-Stürmer Nick Woltemade gerne im Bayern-Trikot sehen würde. Mehr noch: Der Youngster würde sich persönlich darum kümmern, dass der 23-Jährige an die Isar wechselt. Ob die Bayern diese Hilfe in Anspruch nehmen werden? Klar ist: Auch wenn der Fokus auf einem Linksaußen liegt, hat man den Stürmer auf dem Schirm.

Das bestätigte Sportdirektor Christoph Freund nach der 0:1-Pleite gegen Benfica Lissabon. "Nick spielt richtig gut", meinte der Österreicher: "Er ist ein junger deutscher Spieler, der sehr interessant ist." Und derzeit bei der U21-EM für Furore sorgt. Mit fünf Toren und drei Assists ist er maßgeblich daran beteiligt, dass das DFB-Team im Halbfinale steht.

24.06.2025 - Bayern geht bei Jamie Gittens wohl leer aus

Die Zukunft von Jamie Bynoe-Gittens scheint sich zu klären – allerdings nicht zugunsten des FC Bayern. Laut dem Online-Sportportal "The Athletic" soll sich der talentierte Außenstürmer von Borussia Dortmund bereits mit dem FC Chelsea auf einen langfristigen Vertrag geeinigt haben. Demnach steht ein Siebenjahresvertrag im Raum.

Auch der FC Bayern hatte Interesse am englischen U21-Nationalspieler bekundet, sucht nach dem Abgang von Leroy Sané dringend Verstärkung auf dem Flügel. Ein angebliches Treffen zwischen Bayern-Sportvorstand Max Eberl und dem Dortmunder Offensivtalent dementierte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke deutlich: "Nein. Diese Meldung ist eine absolute Ente." Auch Sportdirektor Sebastian Kehl betonte, derzeit keinen Kontakt zu Eberl zu haben.

Eberl war nach dem Klub-WM-Auftakt der Münchner frühzeitig abgereist – offenbar, um mögliche Transfers in München voranzutreiben. Doch im Fall Gittens sieht es ganz danach aus, als müsste sich der Rekordmeister anderweitig umsehen.

24.06.2025 - Zaragoza vor dem Abgang

Der Abschied von Bryan Zaragoza beim FC Bayern rückt näher. Laut "Sky" laufen wohl fortgeschrittene Gespräche mit Celta Vigo über einen festen Transfer. Der 23-jährige spanische Nationalspieler hat dem Wechsel offenbar bereits zugestimmt – verschiedene Modelle sollen derzeit diskutiert werden. Bayern bevorzugt einen Verkauf und möchte möglichst viel der rund 15 Millionen Euro zurückholen, die 2024 für Zaragoza gezahlt wurden.

Auch Real Betis und Villarreal zeigen Interesse, doch Celta gilt als Favorit – nicht zuletzt, weil Trainer Claudio Giraldez den Flügelspieler unbedingt will und der Klub kommende Saison in der Europa League spielt.

Zaragoza war einst Wunschspieler von Sportdirektor Christoph Freund, konnte sich bei den Münchnern aber nicht durchsetzen. Nach nur sieben Einsätzen wurde er an Osasuna verliehen – nun steht eine endgültige Trennung bevor.

23.06.2025 - Arsenal-Star als Flügel-Lösung im Gespräch

Der FC Bayern hält weiterhin Ausschau nach Verstärkungen für die Offensive – besonders auf den Flügelpositionen. Wie die "Sport Bild" berichtet, ist nun auch Gabriel Martinelli vom FC Arsenal wohl ins Visier der Münchner geraten. Der 24-jährige Brasilianer steht noch bis 2027 bei den Gunners unter Vertrag und kam in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend auf zehn Tore und sechs Vorlagen in 51 Einsätzen.

Martinelli überzeugt mit seinem Tempo, seiner Dribbelstärke und seiner Flexibilität: Er kann sowohl auf dem linken Flügel als auch im Zentrum eingesetzt werden – ein Profil, das gut zu den Anforderungen von Trainer Vincent Kompany passt. Demnach soll es bereits erste Gespräche zwischen dem FC Bayern und dem Umfeld des Spielers gegeben haben. Konkrete Verhandlungen mit Arsenal stehen jedoch noch aus.

Ein möglicher Transfer dürfte kostspielig werden: Der 18-fache brasilianische Nationalspieler wird auf einen Marktwert von rund 80 Millionen Euro geschätzt. Arsenal dürfte kaum bereit sein, einen ihrer Leistungsträger ohne ein entsprechendes Top-Angebot ziehen zu lassen.

21.06. 2025 - Greifen die Bayern bei Dortmund-Star Jamie Gittens zu?

In der Offensive hat der FC Bayern Handlungsbedarf. Leroy Sané wechselt zu Galatasaray, Florian Wirtz hat den FC Liverpool bevorzugt und auch Nico Williams zieht es lieber nach Barcelona. Das heißt, dass sich Sportvorstand Max Eberl dringend nach Alternativen für die Außenbahn umsehen muss. Und eine dieser Alternative könnte sogar schon Bundesliga-Erfahrung besitzen.

Wie der "Kicker" berichtet, soll der FC Bayern Interesse an Jamie Gittens (20) von Liga-Konkurrent Borussia Dortmund haben. Der Engländer will den BVB unbedingt in diesem Sommer verlassen und war sich eigentlich mit Premier-League-Klub FC Chelsea bereits über einen Wechsel einig. Doch den Dortmundern war die gebotene Ablöse zu niedrig. Statt nach London reiste Gittens mit dem BVB zur Klub-WM in den USA.

Reporter Maximilian Koch über Bayerns Einzug ins Achtelfinale

Das der Transfer noch nicht fix ist, ruft nun den FC Bayern auf den Plan. Laut dem Bericht sollen die Bayern-Bosse schon in Kontakt mit der Spielerseite sein. Doch billig dürfte ein Wechsel von Gittens nach München nicht werden. Der BVB soll angeblich 65 Millionen Euro für den 20-Jährigen verlangen, Chelsea zuletzt 55 Millionen geboten haben. Ist das Bayern-Interesse an Gittens also wirklich ernst, wird man sich auf ein Wettbieten mit den Londonern einstellen müssen.

Die "Blues" sollen dem Außerstürmer einen 7-Jahres-Vertrag und ein Jahresgehalt von 6,5 Mio. Euro geboten haben. In Dortmund soll er bislang 3,5 Mio. Euro pro Jahr verdienen.

Neben Gittens stehen auch Rafael Leao (26) von AC Mailand und Bradley Barcola (22) von PSG beim FC Bayern hoch im Kurs. Bracola soll der Wunschspieler von Eberl sein, der für Verhandlungen extra die Klub-WM verlassen hat und wieder nach München geflogen ist.

Konrad Laimer nach dem Spiel gegen die Boca Juniors

21.06.2025 - Bayern-Talent Adam Aznou denkt über Abgang aus München nach

Außenverteidiger Adam Aznou (19) ist erst seit Anfang Juni wieder von seiner Leihe zu Spaniens Erstligist Valladolid zurück in München und reiste sofort mit dem FC Bayern zur Klub-WM in die USA. Doch kaum trägt der 19-Jährige wieder das Trikot des deutschen Rekordmeisters, da denkt er bereits schon wieder über einen möglichen Abschied nach.

In einem Interview mit dem Twitch-Streamer Gerard Romero sagte Aznou: "Meine Zukunft ist nicht klar. Ich möchte spielen. Wenn ich bei Bayern keine Spielminuten bekomme, werden wir eine Lösung suchen müssen."

Klarer Seitenhieb in Richtung Bayern-Coach Vincent Kompany. Sollte der Belgier dem jungen marokkanischen A-Nationalspieler in naher Zukunft nicht ausreichend Spielpraxis bei den Profis ermöglichen, um dessen Entwicklung zu fördern, dann spielt Aznou offenbar mit dem Gedanken, die Münchner wieder zu verlassen.

Aznou wechselte im Sommer 2022 vom FC Barcelona nach München, kam in dieser Zeit aber erst auf vier Profieinsätze bei den Bayern. Bei der Klub-WM in den USA wurde der 19-Jährige gegen Auckland erst in der 82. Minute eingewechselt.

20.06.2025 - Coman fordert Neuzugänge

Max Eberl hatte unter der Woche die Homebase des FC Bayern verlassen. Der Sportvorstand flog nach München, um sich um Transfers zu kümmern. Denn bisher tut sich der Rekordmeister schwer, nach Tom Bischof und Jonathan Tah Neuzugänge zu präsentieren.

Florian Wirtz gab den Bayern einen Korb, Nico Williams nach übereinstimmenden Medienberichten auch. Der Druck auf Eberl steigt. Auch vonseiten der Bayern-Spieler. "Wir brauchen noch Spieler, weil die Saison sehr lang ist", betonte Kingsley Coman. Konkret würde er sich nicht über zwei bis drei neue Teamkollegen beschweren.

Kingsley Coman hofft auf weitere Verstärkung

"Wir hatten am Ende der vergangenen Saison viele Verletzungen", so der Franzose weiter: "Wenn Leroy Sané nicht mehr da ist, brauchen wir Spieler, weil wir als Mannschaft gewinnen wollen." Schon vor wenigen Tagen hatte Joshua Kimmich öffentlich Verstärkung gefordert. Ob Eberl bald liefern kann?

20.06.2025 - Comans klare Bayern-Botschaft: "Ich will gerne bleiben"

In Miami wartete der immer wieder als Verkaufskandidat gehandelte Außenstürmer Kingsley Coman vor dem zweiten Gruppenspiel gegen die Boca Juniors mit einer klaren Botschaft auf. "Ich habe gesagt, ich will gerne bleiben", sagte der 29-Jährige, der seit zehn Jahren das Bayern-Trikot trägt.

"Ich habe noch zwei Jahre Vertrag, ganz einfach. Und Fußball ist so: Wenn du einen Vertrag hast und dich wohlfühlst, kannst du bleiben", sagte Coman. Er verwies außerdem explizit auf Vincent Kompany. "Der Trainer hat immer gesagt, ich brauche dich, ich brauche dich fit, ich brauche dich gut." Kompany sagte dazu später: "Für mich hat Kingsley immer eine wichtige Rolle gespielt."

Kingsley Coman beim Pressegespräch in Miami

Vor einem Jahr stand zeitweise ein für den Verein lukrativer Transfer von Coman nach Saudi-Arabien im Raum. Dazu sagte der Franzose: "Ich wollte immer bleiben. Aber du musst dir im Fußball immer alle Möglichkeiten anhören."