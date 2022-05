Gegner im DFB-Pokal: Der FC Bayern trifft in der ersten Runde auf den FC Viktoria Köln

Die Paarungen für die erste Runde im DFB-Pokal sind ausgelost. Der FC Bayern muss Ende August gegen den FC Viktoria Köln antreten.

Der FC Bayern möchte in der Saison im DFB-Pokal wieder angreifen.

München - Der FC Bayern bekommt es in der ersten Runde des DFB-Pokals mit FC Viktoria Köln zu tun. Dies ergab die Auslosung am Sonntagabend.

Die Mannschaft von Julian Nagelsmann muss in Köln ran.

Die erste Runde ist für den Zeitraum 29. Juli – 1. August 2022 terminiert. Da aber der FC Bayern als aktueller Deutscher Meister am 30. Juli im Supercup auf DFB-Pokalsieger RB Leipzig trifft, finden die Partien beider Mannschaften erst am 30./31. August statt.

Nach zwei Zweitrunden-Pleiten in Folge (2020/21 gegen Holstein Kiel, 2021/22 gegen Borussia Mönchengladbach) wollen die Münchner in dieser Spielzeit im Pokalwettbewerb wieder neu angreifen. Das Finale findet am 3. Juni 2023 im Berliner Olympiastadion statt.