Vor dem Aufeinandertreffen mit seinem Stammverein FC Chelsea spricht Bayern-Leihgabe Nicolas Jackson über seinen Wechsel zum Rekordmeister und darüber, wie ihn Vincent Kompany vom Wechsel überzeugt hat. Der wiederum hat eine klare Erwartungshaltung an den Senegalesen.

Das ging schnell! Nur zweieinhalb Monate nach seiner Last-Minute-Leihe zum FC Bayern trifft Nicolas Jackson am Mittwochabend zum Auftakt in die neue Champions-League-Saison auf seinen Stammverein FC Chelsea. Der Weltrekord-Leihe war eine Hängepartie vorausgegangen, bevor der Transfer am Deadline Day doch noch über die Bühne ging.

Vor dem Wiedersehen mit seinen alten Kollegen spricht der Senegalese darüber, weshalb er trotz anderer Offerten nur zum FC Bayern wechseln wollte. Ein wichtiger Faktor bei seiner Entscheidung: Trainer Vincent Kompany.

"Vom allerersten Anruf an hatte ich eine besondere Verbindung zum Trainer gespürt. Er zeigte mir, dass er mich wirklich in seinem Projekt haben wollte, und erklärte mir im Detail, wie er mich in sein Offensivsystem einbauen möchte – gerade mit all den fantastischen Spielern, die schon hier sind", so Jackson, der gemeinsam mit seinem Berater für drei Millionen der insgesamt 16,5 Millionen Euro teuren Leihgebühr aufkam, gegenüber der "Sport Bild".

Kompany wünscht sich viele Tore von Jackson

Dem Senegalesen imponiert vor allem der Charakter des Bayern-Trainers. Bei ihm habe er gespürt, "dass er genau weiß, wie er mit uns jungen Spielern sprechen muss. Es geht um mehr als Fußball. Es ist menschlich. Diese Haltung, dieser Respekt und diese Klarheit haben wirklich den Unterschied gemacht. Sie spielten eine entscheidende Rolle in meiner Entscheidung."

Kompany selbst hat hohe Erwartungen an den 24-Jährigen. "Mein Wunsch ist, dass er viele Tore für uns macht. Ich glaube, dass er das auch erreicht", sagte der Bayern-Coach: "Aber Druck bekommt er von mir nicht. Wir haben eine gute Gruppe, und er muss ein Teil davon sein. Dann kann er uns sehr viel helfen."

Kane lobt Jackson: "Körperlich sehr stark und schnell"

Von Teamkollege Harry Kane, mit dem Jackson bei seinem Bayern-Debüt gegen den Hamburger SV am vergangenen Sonntag eine Doppelspitze bildete, gibt es lobende Worte. "Bisher hat er sich großartig geschlagen", sagte der Engländer: "Körperlich ist er sehr stark und schnell. Wenn er morgen spielt, wird er darauf brennen zu beeindrucken."

Gleichzeitig wolle er Jackson "nicht zu früh unter Druck setzen", betonte Kane: "Er weiß, dass er sich in die Mannschaft und unsere Spielweise einarbeiten muss, und ich kann nur sagen, dass er bisher eine großartige Einstellung gezeigt hat und die Bereitschaft zu lernen das Wichtigste ist."