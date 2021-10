Fußball-Frauen des FC Bayern starten in Champions League

Die Fußball-Frauen des FC Bayern München starten heute (21.00 Uhr) in die neue Saison der Champions League. Gegner ist dann auswärts das Team von Benfica Lissabon. "Ein guter Start in der Gruppenphase ist immer wichtig", sagte Julian Nagelsmann, Trainer der Bayern-Männer. Er wünsche den Bayern-Frauen "einen ähnlich guten Start, wie wir ihn in Barcelona hatten". Dort hatten die Münchner mit 3:0 gewonnen.

05. Oktober 2021 - 00:59 Uhr | dpa

