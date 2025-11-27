Freund holte ihn einst nach Salzburg: Schnappt sich Bayern Österreichs U17-Held Moser?

Der FC Bayern soll Interesse an Johannes Moser vom FC Liefering zeigen. Der Offensivspieler sorgte zuletzt mit Österreich bei der U17-WM für Aufsehen. Sportdirektor Christoph Freund kennt ihn aus seiner Zeit in Salzburg.

Steht da bei unseren Nachbarn eine goldene Generation in den Startlöchern? Zuletzt sorgte die österreichische U17-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar für Aufsehen. Das Team von Trainer Hermann Stadler zählte zu den großen Überraschungen des Turniers und musste sich erst im Finale Portugal mit 0:1 geschlagen geben. Es war das erste Mal überhaupt, dass eine ÖFB-Auswahl ein WM-Endspiel erreicht hat.

Größtes Talent in Reihen der Österreicher: Johannes Moser vom FC Liefering. Der 17-Jährige war mit acht Toren und zwei Vorlagen der Top-Scorer des Turniers und schnürte unter anderem im Halbfinale gegen Italien einen sehenswerten Doppelpack. Nur drei Spieler haben in der Geschichte der U17-Weltmeisterschaften noch mehr Treffer erzielt: Der Nigerianer Victor Osimhen (zehn Tore, 2015), der Franzose Florent Sinama-Pongolle (neun Tore, 2001) und der Ivorer Souleymane Coulibaly (neun Tore, 2011).

Bericht: FC Bayern soll Ösi-Juwel Moser auf dem Schirm haben

Wie das Portal "oe24" berichtet, hat der flexible Offensivspieler mit seinen starken Leistungen nun auch das Interesse des FC Bayern auf sich gezogen. Deren Sportdirektor Christoph Freund holte den 17-Jährigen 2021, damals noch als Boss von Red Bull Salzburg, aus Klagenfurt ins Farmteam FC Liefering. Die Drähte sind also kurz.

Bayerns Sportdirektor Christoph Freund holte Moser einst in den Red-Bull-Kosmos nach Salzburg. © Tom Weller/dpa

Dass die Bayern aktuell und in Zukunft verstärkt auf die Jugend setzen wollen, ist bekannt. Aktuell sorgt mit Supertalent Lennart Karl ein ebenfalls 17-Jähriger für Aufsehen, in Wisdom Mike (16) steht das nächste Offensiv-Juwel bereits in den Startlöchern. Wird Ösi-Bubi Moser zum nächsten Bayern-Diamant?

Auch Hoffenheim soll an Moser Interesse zeigen

Das Gesamtpaket des gebürtigen Klagenfurters ist in jedem Fall äußerst spannend. Moser kann in der Offensive auf beiden Flügeln sowie im Zentrum spielen, verfügt über eine starke Technik und gute Dribblings. Zudem sind seine Freistöße eine echte Waffe. In Liefering gehört der 17-Jährige in der 2. Liga zum Stammpersonal und kommt in dieser Saison auf neun Einsätze.

Die Bayern sollen allerdings nicht der einzige deutsche Bundesligist sein, der Moser auf dem Zettel hat. Laut "oe24" hat auch die TSG Hoffenheim ein Auge auf den Offensivspieler geworfen. Bei den Kraichgauern ist mit Andreas Schicker ebenfalls ein Österreicher als Sportdirektor im Amt, auf der Bank sitzt mit Christian Ilzer ein Landsmann.