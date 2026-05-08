Khvicha Kvaratskhelia war einer der Matchwinner für Paris Saint-Germain im Champions-League-Halbfinale gegen den FC Bayern. Seinen jüngeren Bruder haben die Münchner auf dem Schirm.

Er war einer der PSG-Profis, die am Mittwoch die Bayern-Abwehr mehrmals auseinandernahmen. Khvicha Kvaratskhelia gab nicht nur die Vorlage zum frühen Führungstor von Paris St.Germain durch Ousmane Dembélé, sondern trumpfte mit Spielwitz, Tempo und Dribbelstäre auf.

Freund bestätigt Interesse an Kvaratskhelia

Am Ende feierte der 25-jährige Georgier, womöglich aktuell der beste Fußballer des Planeten, der nicht an der WM 2026 in Nordamerika teilnehmen kann (er konnte sich mit seinem Heimatland nicht qualifizieren), den erneuten Einzug ins Champions-League-Finale.

Und das alles vor den Augen seines jüngeren Bruders Tornike, der in der Allianz Arena zu Gast war. Jedoch nicht allein zum Daumen drücken, sondern weil Kvaratskhelia II., erst 16 Jahre jung, in dieser Woche bei der U17 am Bayern-Campus vorspielte. "Das kann ich bestätigen, dass der Junge da ist", sagte Christoph Freund am Freitagvormittag.

Bestätigt das Interesse am Youngster aus Georgien: Sportdirektor Christoph Freund. © IMAGO

Kvaratskhelia spielte schon gegen Augenthaler-Team

Wie der FCB-Sportdirektor ergänzte, hat Tornike neben den Trainingseinheiten auch bereits ein Freundschaftsspiel mit den Münchnern bestritten. Dabei gewann er mit der U17 gegen die von Bayern-Legende Klaus Augenthaler trainierte Mannschaft "Global Academy" 3:1 – samt eigenem Treffer.

"Das ist noch ein junger Bursche, der hat Talent. Ob er so gut ist wie sein Bruder, der herausragend ist, ein Weltklasse-Spieler, das wäre zu viel des Guten zu sagen", erklärte Freund. Ob der "kleine Kvaratskhelia", wie sein Bruder ein Linksaußen, tatsächlich verpflichtet wird, ist noch offen. Aktuell spielt Tornike, geboren in Tiflis, in seiner Heimatstadt für Dinamo Tiflis II und bestritt bereits sechs Länderspiele für die georgische U-17-Nationalmannschaft.

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Kvaratskhelia darf nicht vor dem 18. Geburtstag nach München wechseln

"Er ist ein talentierter junger Spieler und wir werden sehen, wie es da weitergeht", sagte Freund zurückhaltend. Für die Bayern wäre es ein großer Coup, im Falle des jüngeren Bruders PSG und anderen europäischen Topklubs zuvorzukommen. Der Haken: Da Georgien kein EU-Mitglied ist, darf Tornike Kvaratskhelia nicht vor seinem 18. Geburtstag nach München wechseln - also erst ab dem 7. Februar 2028.

Eine mögliche (Zwischen-)Lösung: Das Talent erhält bis dahin einen Kontrakt bei einem Kooperationsklub der Bayern, etwa beim Los Angeles FC und kommt dann im Sommer 2028 nach München.