"Zu hoch": Klatsche für Bayern-Fußballerinnen wirkt nach

Die Bayern-Frauen erleben gegen den FC Barcelona ein sportliches Debakel. Der neue Trainer José Barcala spürt den Unterschied zwischen Bundesliga und Champions League.

Barcelona

In der Bundesliga souverän, beim Start in die Königsklasse chancenlos: Die heftige 1:7-Klatsche beim FC Barcelona wirkt bei den Fußballerinnen des FC Bayern München nach. "Ich bin sehr enttäuscht. Es war keine gute Performance von uns heute, so ehrlich muss man sein. Wir haben das Spiel so vorbereitet, dass wir in manchen Phasen auch dominant sein wollen, das ist uns nicht gelungen", sagte Cheftrainer José Barcala nach dem missratenen Auftakt.

Der dreifache Titelgewinner aus Spanien erteilte den deutschen Meisterinnen eine Lehrstunde im Fach Champions-League-Fußball. "Gegen den Ball hatten wir nicht das nötige Tempo und Timing. So sind wir unter Druck geraten und es war schwer für uns, Kontrolle ins Spiel zu bekommen", gestand Barcala, der den Job in München in diesem Sommer übernommen hatte.

Barcelona dominiert deutsche Teams

Die frühere Wolfsburgerin Ewa Pajor per Doppelpack, Ex-Weltfußballerin Alexia Putellas, Esmee Brugts, Salma Paralluelo und zweimal Claudia Pina erzielten die Tore für die Spanierinnen. Barcelona, in der vergangenen Saison Finalist, spielt derzeit besonders gerne gegen deutsche Teams.

Im März gewann der katalanische Traditionsclub die beiden Viertelfinalspiele gegen den VfL Wolfsburg mit 6:1 und 4:1 - nun folgte ein 7:1 gegen den deutschen Primus. "Wir haben verdient verloren, auch wenn die Niederlage für unsere Ansprüche zu hoch ausgefallen ist", sagte Bayerns einzige Torschützin Klara Bühl. Man habe "sein Bestes gegeben, aber wir müssen das reflektieren und die richtigen Lehren daraus ziehen".