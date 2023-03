ZDF überträgt Frauen-Halbfinale zwischen FCB und Wolfsburg

Gute Nachrichten für alle Fans des Frauenfußballs: Das Spitzenspiel im Halbfinale des DFB-Pokals zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg am 15. April wird live im ZDF übertragen.

München - Das ZDF wird das Topspiel im DFB-Pokal-Halbfinale zwischen den Frauenteams von Bayern München und des VfL Wolfsburg live übertragen. Auch der Pay-TV-Sender Sky zeigt am 15. April um 14 Uhr das Spiel des Bundesliga-Zweiten aus München und Spitzenreiter Wolfsburg.

FC Bayern gegen VfL Wolfsburg ist das absolute Spitzenspiel in Deutschland

Das Duell zwischen den Bayern und den Wölfinnen ist das absolute Filetstück im deutschen Frauenfußball. In den vergangenen zehn Jahren machten beide Vereine den Titel in der Bundesliga immer unter sich aus, wobei die Niedersächsinnen mit sieben Meisterschaften klar die Oberhand haben. Auch im Pokal legt der VfL eine beeindruckende Dominanz an den Tag und gewann den Wettbewerb seit der Saison 2012/13 insgesamt neun Mal.

Wie groß der Hype um das Spitzen-Duell des deutschen Frauenfußballs ist, zeigte sich erst am Donnerstag, als die Karten für das Aufeinandertreffen in der Bundesliga am 25. März in den Verkauf gingen. Laut Mitteilung der Münchner waren die Karten innerhalb einer halben Stunde ausverkauft – Rekordzeit!