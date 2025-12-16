Zadrazil verlängert Vertrag beim FC Bayern
Der FC Bayern München hat den Vertrag der derzeit verletzten Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Die 32-Jährige kuriert derzeit einen Kreuzbandriss aus und gilt als wichtige Stammkraft beim deutschen Fußball-Meister und Bundesliga-Spitzenreiter.
Die österreichische Nationalspielerin ist bereits seit mehr als fünf Jahren in München. "Sarah ist nicht nur auf dem Platz eine zentrale Spielerin und ein stiller Leader, sondern übernimmt auch abseits des Spielfelds eine unglaublich wichtige Rolle für das Team", sagte Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball beim FC Bayern, in einer Clubmitteilung.
- Themen:
- FC Bayern München
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen