AZ-Plus

Zadrazil verlängert Vertrag beim FC Bayern

Sarah Zadrazil fehlt den Bayern-Frauen derzeit nach einem Kreuzbandriss. Langfristig setzen die Münchnerinnen aber auf die Führungsspielerin.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Wichtige Stammkraft beim FC Bayern: Sarah Zadrazil bleibt bis 2027. (Archivbild)
Wichtige Stammkraft beim FC Bayern: Sarah Zadrazil bleibt bis 2027. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa
München

Der FC Bayern München hat den Vertrag der derzeit verletzten Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Die 32-Jährige kuriert derzeit einen Kreuzbandriss aus und gilt als wichtige Stammkraft beim deutschen Fußball-Meister und Bundesliga-Spitzenreiter.

Die österreichische Nationalspielerin ist bereits seit mehr als fünf Jahren in München. "Sarah ist nicht nur auf dem Platz eine zentrale Spielerin und ein stiller Leader, sondern übernimmt auch abseits des Spielfelds eine unglaublich wichtige Rolle für das Team", sagte Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball beim FC Bayern, in einer Clubmitteilung.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.