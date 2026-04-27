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VIP-Tickets für FC-Bayern-Frauen gegen die TSG Hoffenheim zu gewinnen

Am Mittwoch, dem 6. Mai empfangen die Frauen des FC Bayern die TSG Hoffenheim am Campus. Die Abendzeitung und Magentasport verlosen 1 x 2 VIP- und 1 x 3 Public-Tickets für die Partie.
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Gewinnen Sie Tickets für ein Heimspiel der FC-Bayern-Frauen im Stadion des Bayern Campus.
Gewinnen Sie Tickets für ein Heimspiel der FC-Bayern-Frauen im Stadion des Bayern Campus. © Ulrich Wagner/Imago

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AZ-Vorteilswelt Logo Gewinnspiel: FC Bayern Frauen gegen die TSG 1899 Hoffenheim 

Die Abendzeitung verlost zusammen mit Magentasport 1 x 2 VIP-Tickets sowie 1 x 3 Public Tickets für das Heimspiel der Frauen des FC Bayern gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Mittwoch, den 6. Mai (18.00 Uhr).
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    Die Teilnahme ist bis Donnerstag, 30.04., 13:00 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Auf die Frauen des FC Bayern wartet erneut eine englische Woche. Nach dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Barcelona (3. Mai, 16.30 Uhr) sind die Münchnerinnen im Ligaalltag gefordert. Die frisch gebackenen Deutschen Meisterinnen empfangen am 6. Mai (18 Uhr) die TSG 1899 Hoffenheim am Campus des Rekordmeisters. Während die erfolgreiche Titelverteidigung der Bayern-Frauen seit dem 3:2-Sieg bei Union Berlin vergangene Woche feststeht, kämpfen die Kraichgauerinnen noch um einen Platz unter den besten vier. 

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