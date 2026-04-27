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Auf die Frauen des FC Bayern wartet erneut eine englische Woche. Nach dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Barcelona (3. Mai, 16.30 Uhr) sind die Münchnerinnen im Ligaalltag gefordert. Die frisch gebackenen Deutschen Meisterinnen empfangen am 6. Mai (18 Uhr) die TSG 1899 Hoffenheim am Campus des Rekordmeisters. Während die erfolgreiche Titelverteidigung der Bayern-Frauen seit dem 3:2-Sieg bei Union Berlin vergangene Woche feststeht, kämpfen die Kraichgauerinnen noch um einen Platz unter den besten vier.
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