Tickets für FC-Bayern-Frauen gegen RB Leipzig zu gewinnen

Am 25. Januar treffen die Frauen des FC Bayern am Campus auf RB Leipzig. Die Abendzeitung und Magentasport verlosen 1 x 3 Public-Tickets für die Partie.

Gewinnen Sie Tickets für ein Heimspiel der FC-Bayern-Frauen im Stadion des Bayern Campus.

Die Abendzeitung verlost zusammen mit MagentaSport 1 x 3 Public Tickets für das Heimspiel der Bayern-Frauen gegen RB Leipzig am Sonntag, den 25. Januar (18.30 Uhr).

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Die Teilnahme ist bis Dienstag, 20.01., 13:00 Uhr, möglich.

Die Herren haben es durch ihren fulminanten 5:1-Sieg bei RB Leipzig vorgemacht, ziehen die Frauen des FC Bayern nach? Im ersten Pflichtspiel des Jahres empfangen die Münchnerinnen die Sachsen am 25. Januar (18.30 Uhr) am Campus. Während die FCB-Frauen die Tabelle mit sechs Punkten souverän anführen, kämpfen die Gäste aus Leipzig gegen den Abstieg.

Sie, liebe AZ-Leser, können beim Bundesliga-Duell womöglich live dabei sein. Denn zusammen mit Magentasport verlost die Abendzeitung 1 x 3 Public-Tickets für die Partie.