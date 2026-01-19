AZ-Plus
Tickets für FC-Bayern-Frauen gegen RB Leipzig zu gewinnen

Am 25. Januar treffen die Frauen des FC Bayern am Campus auf RB Leipzig. Die Abendzeitung und Magentasport verlosen 1 x 3 Public-Tickets für die Partie.
AZ
Gewinnen Sie Tickets für ein Heimspiel der FC-Bayern-Frauen im Stadion des Bayern Campus.
Gewinnen Sie Tickets für ein Heimspiel der FC-Bayern-Frauen im Stadion des Bayern Campus.

AZ-Vorteilswelt Logo Gewinnspiel: Bayern-Frauen vs. RB Leipzig

Die Abendzeitung verlost zusammen mit MagentaSport 1 x 3 Public Tickets für das Heimspiel der Bayern-Frauen gegen RB Leipzig am Sonntag, den 25. Januar (18.30 Uhr).
    Die Teilnahme ist bis Dienstag, 20.01., 13:00 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Die Herren haben es durch ihren fulminanten 5:1-Sieg bei RB Leipzig vorgemacht, ziehen die Frauen des FC Bayern nach? Im ersten Pflichtspiel des Jahres empfangen die Münchnerinnen die Sachsen am 25. Januar (18.30 Uhr) am Campus. Während die FCB-Frauen die Tabelle mit sechs Punkten souverän anführen, kämpfen die Gäste aus Leipzig gegen den Abstieg.

Sie, liebe AZ-Leser, können beim Bundesliga-Duell womöglich live dabei sein. Denn zusammen mit Magentasport verlost die Abendzeitung 1 x 3 Public-Tickets für die Partie.

