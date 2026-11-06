Wolfsburg und Bayern siegen vor Spitzen-Duell

Vor dem direkten Duell geben sich die beiden Topteams der Frauen-Bundesliga keine Blöße. Beim VfL überzeugt mal wieder die Torjägerin, beim FC Bayern gibt eine Starspielerin ihr Comeback.

Frankfurt/Main/München

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben vor dem Spitzenspiel gegen den FC Bayern weiter Rückenwind bekommen. Der Vizemeister setzte sich bei Verfolger Eintracht Frankfurt mit 3:1 (1:1) durch. Der Doublegewinner aus München gewann beim Comeback von Giulia Gwinn zu Hause gegen Werder Bremen mit Mühe 3:1 (1:0) und blieb saisonübergreifend auch im 51. Bundesliga-Spiel in Serie ungeschlagen.

"Ich glaube, wir sind gut im Flow", sagte Wolfsburgs Doppel-Torschützin Ella Peddemors im ZDF und ergänzte mit Blick auf das Topspiel am kommenden Samstag (17.55 Uhr): "Es ist immer gut, so ein gutes Gefühl mitzunehmen." In der Tabelle haben die Bayern-Frauen weiter drei Punkte Vorsprung. Der VfL hat sich auf Platz zwei von Frankfurt abgesetzt. Die Münchnerinnen müssen am Dienstag in der Champions League noch bei Paris Saint-Germain antreten.

Wolfsburgs Torjägerin treffsicher

Trotz eines guten Beginns der Frankfurterinnen erzielte Peddemors (13. Minute) mit dem ersten guten Angriff der Wolfsburgerinnen das 1:0. Amanda Ilestedt (27.) glich für den Gastgeber aus, ehe Smilla Vallotto (50.) und erneut Peddemors (70.) für Wolfsburg trafen. Die Niederländerin Peddemors baute damit ihre Führung in der Torschützenliste aus.

In München erzielten Edna Imade (21.), Linda Dallmann (84.) und Jovana Damnjanović (87.) die Bayern-Tore. Bremen konnte durch Elena Dhont (50.) zwischenzeitlich ausgleichen. DFB-Kapitänin Gwinn, die Anfang Oktober einen Außenbandriss im linken Sprunggelenk erlitten hatte, wurde in der 63. Minute eingewechselt.