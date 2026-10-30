VIP-Tickets für FC-Bayern-Frauen gegen Werder Bremen zu gewinnen
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Die Frauen des FC Bayern führen die Bundesliga-Tabelle mit acht Siegen aus acht Spielen souverän an. Am kommenden Freitag (6. November, 18.30 Uhr) gastiert Werder Bremen am Campus. Die Norddeutschen belegen aktuell Tabellenplatz vier und haben acht Punkte Rückstand auf den Tabellenführer aus München.
Sie, liebe AZ-Leser, können beim Bundesliga-Duell womöglich live dabei sein. Denn zusammen mit MagentaSport verlost die Abendzeitung 1 x 2 VIP- und 1 x 3 Public-Tickets für die Partie.
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