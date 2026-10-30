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VIP-Tickets für FC-Bayern-Frauen gegen Werder Bremen zu gewinnen

Am 6. November empfangen die Frauen des FC Bayern den SV Werder Bremen am Campus. Die Abendzeitung und Magentasport verlosen 1 x 2 VIP- und 1 x 3 Public-Tickets für die Partie.
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Gewinnen Sie Tickets für ein Heimspiel der FC-Bayern-Frauen im Stadion des Bayern Campus.
Gewinnen Sie Tickets für ein Heimspiel der FC-Bayern-Frauen im Stadion des Bayern Campus. © Ulrich Wagner/Imago

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AZ-Vorteilswelt Logo Gewinnspiel: FC Bayern Frauen vs. SV Werder Bremen

Die Abendzeitung und Magentasport verlosen 1 x 2 VIP- und 1 x 3 Public-Tickets für das Spiel der FC Bayern Frauen vs. SV Werder Bremen.
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    Die Teilnahme ist bis Montag, 02.11., 12:00 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Die Frauen des FC Bayern führen die Bundesliga-Tabelle mit acht Siegen aus acht Spielen souverän an. Am kommenden Freitag (6. November, 18.30 Uhr) gastiert Werder Bremen am Campus. Die Norddeutschen belegen aktuell Tabellenplatz vier und haben acht Punkte Rückstand auf den Tabellenführer aus München.

Sie, liebe AZ-Leser, können beim Bundesliga-Duell womöglich live dabei sein. Denn zusammen mit MagentaSport verlost die Abendzeitung 1 x 2 VIP- und 1 x 3 Public-Tickets für die Partie.

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