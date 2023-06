Transfer-Coup: Bayern-Frauen schnappen sich Liebespaar Harder und Eriksson vom FC Chelsea

Die Frauenmannschaft des FC Bayern rüstet weiter auf: Im Sommer kommen Europas ehemalige Fußballerin des Jahres Pernille Harder und Abwehrspielerin Magdalena Eriksson vom FC Chelsea nach München. Beide sind auch privat liiert.

München - Zwei internationale Top-Spielerinnen sollen die Fußballerinnen des FC Bayern München in der kommenden Spielzeit zu noch mehr Titeln führen. Wie der deutsche Meister am Donnerstag vermeldete, wechseln die dänische Offensivkraft Pernille Harder (30) und die schwedische Verteidigerin Magdalena Eriksson (29) an die Isar. Beide Spielerinnen kommen vom FC Chelsea und unterzeichneten einen Dreijahresvertrag.

Für die Bayern-Frauen bedeutet dies einen echten Coup: Harder wurde 2018 und 2020 zu "Europas Fußballerin des Jahres" gewählt. Sie spielte bereits zwischen 2017 und 2020 in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg und wurde seinerzeit bei ihrem Wechsel nach London mit einer Ablöse von 300.000 Euro zur teuersten Spielern der Welt. Die Bayern bekommen das Duo ablösefrei, da ihre Verträge Ende Juni auslaufen.

Ein Kuss von Harder und Eriksson ging um die Welt

Harder und Eriksson verstehen sich nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben bestens. Die beiden sind seit einigen Jahren privat liiert und sorgten bei der Frauen-WM 2019 weltweit für Schlagzeilen, als Eriksson nach dem 2:1-Sieg gegen Deutschland ihre im Schweden-Trikot mitfiebernde Partnerin küsste. Ein Foto, das um die Welt ging.

Pernille Harder und Magdalena Eriksson gaben sich nach Schwedens 2:1-Sieg gegen Deutschland bei der WM 2019 einen Kuss, der um die Welt ging. © imago / Bildbyran

Bayern-Sportchefin Bianca Rech: Ein "großer Tag" für den FC Bayern

Sportchefin Bianca Rech sprach von einem "großen Tag" für die Münchnerinnen. "Weil wir es geschafft haben, zwei Spielerinnen mit dieser Qualität zum FC Bayern zu holen, die nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb herausragende Persönlichkeiten sind. Das ist für uns und unsere Ziele von großer Bedeutung." Gerade für die junge Münchner Mannschaft, die sich aktuell sehr stark entwickle, seien die Neuzugänge ein wichtiger Baustein.

Eriksson überzeugte das "riesige Potenzial" der Münchner Mannschaft. "Ein Grund, warum ich hierherkommen wollte, ist, dass ich noch nie so viel Gutes von ehemaligen Vereinsspielerinnen gehört habe", begründete die Schwedin ihren Wechsel.