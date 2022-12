Topduell gegen Hoffenheim: Bayerns Angriff auf die Spitze

Im Topduell geht es gegen Hoffenheim – und dabei vielleicht um viel mehr als nur den Sieg.

"Wir dürfen uns keine Patzer mehr erlauben!" Klare Ansage an sich selbst und die Kolleginnen von Carolin Simon.

Mit Topmannschaften kennen sich Alexander Straus und die Bayern-Frauen inzwischen aus.

Denn Spiele gegen diese Topklubs gab es schon mehrere in dieser Saison. Eintracht Frankfurt zum Liga-Auftakt, das ewige Duell gegen den VfL Wolfsburg - und im Camp Nou mussten sie vergangene Woche auch schon gegen den FC Barcelona ran. Das Problem bei all diesen Spielen: Sie haben kein einziges gewonnen. In den Spielen gegen die Topteams ließ der FC Bayern seine Punkte. Diesmal soll es besser werden. Nein, es muss besser werden!

Erster gegen Zweiter. Dritter gegen Vierter. Es ist der Spieltag der Topspiele in der Frauen-Bundesliga. Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt. Der FC Bayern muss nach Hoffenheim. Gleich vorweg: Eine waschechte Topmannschaft ist die TSG wahrlich nicht, spielt sie doch überhaupt erst seit neun Jahren in der Bundesliga und hat noch keine Titel gewonnen. Dass sie zu Deutschlands Topmannschaften gehören möchte, bewies sie aber spätestens mit dem Einzug in die Champions League vergangene Saison. "Wir dürfen uns keine Patzer mehr erlauben”, mahnte FCB-Verteidigerin Carolin Simon bei MünchenTV.

Auch Straus spricht von "Respekt" vor der Hoffenheimer Mannschaft. Keines der letzten fünf Spiele haben die Kraichgauerinnen verloren. Grund genug, wachsam zu sein.

Bei Sieg in Hoffenheim: Die Spitze wird wieder greifbar

Auch, weil verschenkte Punkte extrem bitter im Meisterschaftskampf sind. Aktuell liegt Bayern fünf Zähler hinter Wolfsburg. Sollte die Eintracht gegen die Wölfinnen gewinnen, die drei Auswärtsspiele und ebenfalls eine zähe Champions-League-Partie (1:1 in Rom) in den Knochen haben, wäre sie nur einen Punkt dahinter. Und mit einem Sieg in Hoffenheim käme Bayern auch bis auf zwei Punkte ran - dann ist die Spitze wieder greifbar.

Noch fünf Spiele stehen für die Bayern bis Weihnachten an. Sie müssen "den Fokus hochhalten, ihren Job machen" - so nüchtern sagt es Carolin Simon. Dann spielt das Team vielleicht auch wieder eine größere Rolle im Meisterschaftsrennen.