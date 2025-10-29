Am 1. November empfangen die Frauen des FC Bayern die SGS Essen am Campus. Die Abendzeitung und Magentasport verlosen 1 x 2 VIP- und 1 x 3 Public-Tickets für die Partie.

Gewinnen Sie Tickets für ein Heimspiel der FC-Bayern-Frauen im Stadion des Bayern Campus.

Die Abendzeitung verlost gemeinsam mit MagentaSport 1 x 2 VIP-Tickets sowie 1 x 3 Public Tickets für das Heimspiel der Bayern-Frauen gegen den die SGS Essen am Samstag, den 1. November (14 Uhr).

Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Donnerstag, 30.10., 12:00 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Das nächste Heimspiel für die Frauen des FC Bayern steht an! Die Münchnerinnen treffen am Samstag, 1. November, 14 Uhr auf die SGS Essen. Eindeutiger könnte die Ausgangsposition nicht sein: Es ist das Duell Tabellenführer gegen Liga-Schlusslicht. Während die Bayern-Frauen in dieser Spielzeit noch ungeschlagen sind, warten die Ruhrpottlerinnen noch auf den ersten Saison-Sieg. Die Mannschaft von José Barcala wird alles daran setzten, dass die Serien auch nach dem Spieltag weiter Bestand haben und die Münchnerinnen ihre Spitzenposition in der Liga weiter verteidigen.

Sie, liebe AZ-Leser, können live mit dabei sein, denn zusammen mit MagentaSport verlost die Abendzeitung 1 x 2 VIP- und 1 x 3 Public-Tickets für die Partie der Bayern-Frauen gegen die SGS Essen.