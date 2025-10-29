VIP-Tickets für FC-Bayern-Frauen gegen die SGS Essen zu gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Das nächste Heimspiel für die Frauen des FC Bayern steht an! Die Münchnerinnen treffen am Samstag, 1. November, 14 Uhr auf die SGS Essen. Eindeutiger könnte die Ausgangsposition nicht sein: Es ist das Duell Tabellenführer gegen Liga-Schlusslicht. Während die Bayern-Frauen in dieser Spielzeit noch ungeschlagen sind, warten die Ruhrpottlerinnen noch auf den ersten Saison-Sieg. Die Mannschaft von José Barcala wird alles daran setzten, dass die Serien auch nach dem Spieltag weiter Bestand haben und die Münchnerinnen ihre Spitzenposition in der Liga weiter verteidigen.
Sie, liebe AZ-Leser, können live mit dabei sein, denn zusammen mit MagentaSport verlost die Abendzeitung 1 x 2 VIP- und 1 x 3 Public-Tickets für die Partie der Bayern-Frauen gegen die SGS Essen.
- Themen:
- FC Bayern München
- Vorteilswelt
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen