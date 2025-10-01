VIP-Tickets für FC-Bayern-Frauen gegen Werder Bremen zu gewinnen
Audio von Carbonatix
Hier mitmachen und gewinnen
Die Frauen des FC Bayern sind nach vier Spieltagen in der Bundesliga weiterhin ungeschlagen. Mit zehn Punkten liegen die Münchner aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber dem punktgleichen Dauerrivalen VfL Wolfsburg an der Tabellenspitze
Am 4. Oktober (14 Uhr) gastiert mit Werder Bremen der Tabellenfünfte am Campus. Mit einem Sieg könnten Bremens Frauen mit den Bayern-Frauen gleichziehen.
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen