AZ-Plus
Gewinnspiel

VIP-Tickets für FC-Bayern-Frauen gegen Werder Bremen zu gewinnen

Am 4. Oktober empfangen die Frauen des FC Bayern die Fußballerinnen von Werder Bremen am Campus. Die Abendzeitung und Magentasport verlosen 1 x 2 VIP- und 1 x 3 Public-Tickets für die Partie.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Gewinnen Sie Tickets für ein Heimspiel der FC-Bayern-Frauen im Stadion des Bayern Campus.
Gewinnen Sie Tickets für ein Heimspiel der FC-Bayern-Frauen im Stadion des Bayern Campus. © Ulrich Wagner/Imago
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Hier mitmachen und gewinnen

AZ-Vorteilswelt Logo Gewinnspiel: FC-Bayern-Frauen vs. Werder Bremen

Die Abendzeitung und Magentasport verlosen 1 X 2 VIP-Tickets und 1 X 3 Public-Tickets für das Heimspiel der FC Bayern-Frauen gegen Werder Bremen am Samstag, 4. Oktober (14 Uhr).
  • Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.
  • Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.
  • Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.
  • Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.
  • Monatlich kündbar

Jetzt für 1 Euro testen
und am Gewinnspiel teilnehmen

Bereits Abonnent?
Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen!

    Die Teilnahme ist bis Donnerstag, 02.10., 11:00 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Die Frauen des FC Bayern sind nach vier Spieltagen in der Bundesliga weiterhin ungeschlagen. Mit zehn Punkten liegen die Münchner aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber dem punktgleichen Dauerrivalen VfL Wolfsburg an der Tabellenspitze

Am 4. Oktober (14 Uhr) gastiert mit Werder Bremen der Tabellenfünfte am Campus. Mit einem Sieg könnten Bremens Frauen mit den Bayern-Frauen gleichziehen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.