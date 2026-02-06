Termin steht: Große Bühne für Bayern-Fußballerinnen

Zum dritten Mal in dieser Saison werden die Fußballerinnen des FC Bayern im Viertelfinale der Champions League in der Allianz Arena spielen. Eine Leistungsträgerin wirbt schon einmal.

München

Der Termin für die Rückkehr der Fußballerinnen des FC Bayern München in die Allianz Arena ist fix. Die deutschen Meisterinnen bestreiten ihr Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch, 1. April (18.45 Uhr). Gegner ist der Sieger des Playoff-Duells zwischen Manchester United und Atlético Madrid. Die Ansetzung des Hinspiels wird nach Abschluss der Playoffs bekanntgegeben.

Es wird der dritte große Auftritt der Münchnerinnen in dieser Spielzeit vor voraussichtlich großer Kulisse sein. Zuvor hatten die Bayern-Frauen das Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen Bayer 04 Leverkusen und das Champions-League-Duell mit dem FC Arsenal dort bestritten.

Frauenfußball-Direktorin Rech freut sich auf eine besondere Partie. (Archivbild) © Jens Niering/dpa

Bühl: Es wird mit Sicherheit grandios

"Es wird mit Sicherheit grandios! Wir freuen uns jetzt schon extrem auf den 1. April und unser drittes Saisonspiel in der Allianz Arena", sagte Mittelfeldspielerin Klara Bühl laut Mitteilung. "Wenn wir um den Einzug ins Champions League-Halbfinale kämpfen, brauchen wir die Unterstützung von jedem einzelnen Fan auf den Rängen. Wir wollen nach Leverkusen und Arsenal den dritten Sieg im dritten Spiel in der Allianz Arena holen und gegen Manchester United oder Atlético Madrid wird es in jedem Fall ein Kracher."