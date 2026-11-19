Die Fußballerinnen von Bayern München dürfen weiter auf den direkten Einzug in die K.-o.-Phase der Champions League hoffen. Allerdings wartet zum Vorrundenabschluss ein ganz dicker Brocken.

Wien

Die Fußballerinnen des FC Bayern München bleiben in der Champions League nach einem souveränen Auftritt bei Austria Wien auf Viertelfinalkurs. Der deutsche Serienmeister setzte sich vor der österreichischen Rekordkulisse von 9.124 Zuschauern mühelos mit 4:0 (2:0) durch und wahrte die Chance auf einen Platz unter den besten vier Teams nach der Vorrunde. Dieser berechtigt zum direkten Einzug in die K.-o.-Runde. Die Vereine auf den Plätzen fünf bis zwölf müssen in die Playoffs.

In der Generali-Arena in Wien erzielten Nationalspielerin Klara Bühl (27. Minute), Kapitänin Pernille Harder (45.+1.), Alara (75.) und Sophie Proost (90.+2) die Tore für die Gäste, die jetzt elf Punkte aufweisen und weiter ungeschlagen sind. Die schwerste Aufgabe wartet allerdings noch auf das Team von Trainer Jose Barcala: Zum Abschluss der Vorrunde empfängt der souveräne Bundesliga-Tabellenführer am 16. Dezember die Titelverteidigerinnen und Topfavoritinnen des FC Barcelona.

Bayern ohne Mühe

Nach dem klaren 4:1 im Bundesliga-Topspiel beim VfL Wolfsburg waren die Münchnerinnen voller Selbstvertrauen nach Wien gereist. Allerdings dauerte es fast eine halbe Stunde bis zur Führung. Nach einer Fußabwehr von Wiens Torhüterin Emma Goetz setzte Bühl den Abpraller unbedrängt per Kopf in die Maschen.

In der Folge erspielten sich die Münchnerinnen eine Reihe von Möglichkeiten. Die besten Chancen vergab zweimal Linda Dallmann. Besser machte es Harder, die per Flachschuss ihren 51. Champions-League-Treffer erzielte. Damit ist die 34 Jahre alte Dänin gemeinsam mit Anja Mittag jetzt zweitbeste Torschützin in der Geschichte der Königsklasse nach der Norwegerin Ada Hegerberg (69).

Nach der Pause verpasste Alara (60.) zunächst mit einem Pfostenschuss das dritte Bayern-Tor, das sie eine Viertelstunde später dann in sehenswerter Manier doch noch erzielte. Der Linksschuss der 19-Jährigen schlug im rechten Torwinkel ein. Proost sorgte in der Nachspielzeit für den Schlusspunkt.