Partycrasher Union Berlin? "Natürlich wäre es schön"

Union Berlins Bundesliga-Fußballerinnen hoffen auf den großen Coup. Können Sie die Meisterparty des FC Bayern vertagen? Tausende Fans sind beim Heimspiel dabei.

Die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin wollen Spielverderber spielen und die vorzeitige Meisterschaft des FC Bayern München verhindern. "Wir hatten das Thema in der Gegnervorbereitung. Natürlich wäre es schön, so ein bisschen der Partycrasher zu sein. Klar muss auch viel zusammenkommen, damit das alles funktioniert", sagte Union-Trainerin Ailien Poese vor dem Heimspiel am Mittwoch (18 Uhr/DAZN und Magentasport).

Die Gäste aus München können zum achten Mal insgesamt und zum vierten Mal in Folge deutscher Meister werden. Sie müssten dafür noch nicht einmal selbst punkten, wenn der VfL Wolfsburg im Parallelspiel bei Werder Bremen nicht gewinnen sollte.

Über 10.000 Fans erwartet

Aufsteiger Union hat den Klassenerhalt bereits sicher und baut auf seine Heim-Kulisse. Im vorletzten Heimspiel der Saison rechnet der Verein mit über 10.000 Fans im Stadion An der Alten Försterei. Die Haupttribüne, die Waldseite, die Gegengerade und der Gästeblock werden geöffnet sein. Nach München wurden bislang 400 Tickets verkauft.

Der FC Bayern könnte rotieren, weil das Team drei Tage später im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Barcelona gefordert ist. "Wir wissen aber auch, was dann trotzdem noch für eine Qualität auf dem Platz steht. Auf der anderen Seite brauchen auch die, die dann am Samstag spielen, vielleicht ein bisschen Rhythmus", mutmaßte Poese.