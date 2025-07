Nationalspielerin Lohmann wechselt von Bayern auf die Insel

Aktuell kämpft die Mittelfeldspielerin mit Deutschland um den EM-Titel. In der kommenden Saison wird sie nicht mehr in der Bundesliga spielen. Ein kurioses Anzeichen dafür gab es letzte Woche.

München

Mittelfeldspielerin Sydney Lohmann verlässt die Double-Siegerinnen vom FC Bayern München und wechselt zum englischen Spitzenclub Manchester City. Die 25 Jahre alte deutsche Nationalspielerin spielte seit 2016 für den FCB.

"Die vergangenen neun Jahre haben eine ganz besondere Bedeutung in meinem Leben, ich bin dem FC Bayern unfassbar dankbar", wurde Lohmann in der Klub-Mitteilung zitiert.

Lohmann wurde mit dem FC Bayern vier Mal Deutscher Meister

Spekulationen über den Wechsel waren schon in der vergangenen Woche hochgekocht. Medienberichten zufolge soll im Online-Shop von City bereits kurzzeitig Lohmanns Trikot verfügbar gewesen sein.

In München gewann die Mittelfeldspielerin insgesamt vier Deutsche Meisterschaften und in der vergangenen Saison zudem den DFB-Pokal sowie den Supercup. Aktuell tritt sie mit der DFB-Elf bei der EM in der Schweiz an. In Manchester spielt auch Lohmanns DFB-Kollegin Rebecca Knaak.