Nach Schüller-Abgang: Bayern-Frauen holen Spanierin zurück

Der FC Bayern beendet das Leihgeschäft mit Edna Imade vorzeitig. Die spanische Nationalstürmerin kehrt nach München zurück. Der Verein reagiert damit auf den Abgang von Lea Schüller.

Nach dem Abschied von Lea Schüller zu Manchester United haben die Fußballerinnen des FC Bayern personell nachgebessert. Wie die Münchnerinnen mitteilten, kehrt die spanische Nationalspielerin Edna Imade vorzeitig von Real Sociedad San Sebastián zurück.

Die Stürmerin war im vergangenen Sommer vom FC Granada gekommen, dann aber gleich nach San Sebastián ausgeliehen worden. In dieser Saison erzielte Imade in elf Ligaspielen acht Treffer. Die 25-Jährige stößt nun während des Wintertrainingslagers ab dem 9. Januar zu den Münchnerinnen. Die deutsche Nationalstürmerin Schüller wiederum schloss sich ein halbes Jahr vor Vertragsende ManUnited in England an.

Imades Debüt gegen Deutschland

"Edna hat sich in den vergangenen Monaten sehr gut entwickelt. Nach ihrer starken Hinserie in Spanien haben wir uns gemeinsam mit ihr dazu entschlossen, die Leihe vorzeitig zu beenden und sie bereits jetzt nach München zurückzuholen", erklärte die Direktorin Frauenfußball beim FC Bayern, Bianca Rech, zu Imades Rückkehr.

Imade sagte: "Mein Ziel ist es, mich schnell einzufügen, das Team bestmöglich zu unterstützen und gemeinsam Erfolge zu feiern." Imade, die im November im Rahmen des Nations-League-Endspiels gegen Deutschland für die spanische Nationalmannschaft debütiert hat, besitzt bei den Münchnerinnen einen Vertrag bis zum Sommer 2029.