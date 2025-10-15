Nach DFB-Nominierung: Bayern-Torhüterin Mahmutovic verletzt

Torhüterin Ena Mahmutovic wird für die Nations League nominiert und darf auf Einsätze gegen Frankreich hoffen. Dann aber verletzt sie sich im Training. Das hat auch Folgen für den FC Bayern.

Der FC Bayern und das deutsche Fußball-Nationalteam müssen vorerst auf Torhüterin Ena Mahmutovic verzichten. Die 21-Jährige erlitt im Training eine Sprunggelenksverletzung und wird mehrere Wochen ausfallen. Sie kann damit weder im Champions-League-Duell der Münchnerinnen gegen Juventus Turin am Donnerstag (21.00 Uhr/Disney+) noch für das Nations-League-Halbfinale gegen Frankreich am 24. und 28. Oktober auflaufen. Der DFB nominierte Rafaela Borggräfe (25) vom FC Liverpool nach.

Der Bundesliga-Tabellenführer bleibt damit weiter vom Pech verfolgt: Zuletzt hatten sich schon Co-Kapitänin Sarah Zadrazil (Kreuzbandriss), Defensiv-Neuzugang Vanessa Gilles (Muskelverletzung im Unterschenkel), Stürmerin Jovana Damnjanovic (Muskelfaserriss in der Wade) und Verteidigerin Carolin Simon (Muskelfaserriss im Oberschenkel) verletzt. Sie fallen teils lange aus. Statt Mahmutovic dürfte nun Maria Luisa Grohs in das Tor rücken.

DFB-Team muss auch auf Berger verzichten

Mahmutovic hatte bislang acht von neun Pflichtspielen in der Bayern-Saison bestritten. Sie war von Bundestrainer Christian Wück zudem für die Nations League nominiert worden und hatte sich durch den Ausfall von Stammkeeperin Ann-Katrin Berger Hoffnungen auf Einsätze gemacht.

Neben der Bayern-Spielerin war fürs Tor zudem Stina Johannes vom VfL Wolfsburg und Neuling Laura Dick von der TSG Hoffenheim in das Aufgebot berufen worden.