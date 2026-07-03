Nach Bayern-Abschied: Stanway wechselt zu Arsenal

Ihr Abschied aus München stand schon lange fest. Jetzt ist auch klar, wohin es eine der besten Mittelfeldspielerinnen der Welt zieht: Georgia Stanway wechselt nach London.

München

Fußball-Europameisterin Georgia Stanway hat nach ihrem Abschied vom FC Bayern München einen neuen Club gefunden. Die englische Nationalspielerin wechselt zurück in ihre Heimat und setzt ihre Karriere beim FC Arsenal fort. Ihren Abschied vom deutschen Meister hatte sie bereits vor Monaten angekündigt.

Damals hatte sie in einer Vereinsmitteilung erklärt, dass ihr die Entscheidung unglaublich schwerfalle. Stanway wechselte 2022 in die bayerische Landeshauptstadt und feierte insgesamt acht Titel mit dem FCB.

Neben Arsenal hatte wohl auch Manchester City Interesse an der Mittelfeldspielerin bekundet. Doch ihre Wahl fiel auf den Hauptstadt-Club. "Georgia zählt zu den besten Mittelfeldspielerinnen der Welt und hat ihre Erfolge auf Vereins- und Nationalmannschaftsebene bereits unter Beweis gestellt. Sie bringt starke Führungsqualitäten, Charakterstärke und Kampfgeist mit", sagte Clare Wheatley, Direktorin-Profifußball beim FC Arsenal.