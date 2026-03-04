AZ-Plus

Muskel- und Sehnenverletzung: FC Bayern wochenlang ohne Klara Bühl

Klara Bühl ist eine zentrale Offensivkraft beim FC Bayern. Doch nun verletzt sie sich bei der Nationalmannschaft und könnte den Münchnerinnen in entscheidenden Saisonspielen fehlen.
dpa |
Klara Bühl ist eine Leistungsträgerin des FC Bayern München. (Archivbild)
Klara Bühl ist eine Leistungsträgerin des FC Bayern München. (Archivbild)

Die Fußballerinnen des FC Bayern müssen in der entscheidenden Saisonphase lange auf Leistungsträgerin Klara Bühl verzichten. Nach einer bei der Nationalmannschaft erlittenen Verletzung wird die 25 Jahre alte Stürmerin laut Vereinsangaben "mehrere Wochen" in der Bundesliga und Champions League ausfallen. Untersuchungen der Münchner Ärzte ergaben eine Muskel-Sehnenverletzung in der Wadenmuskulatur.

Bühl hatte sich beim Training der DFB-Auswahl am Sonntagvormittag verletzt. Sie verpasste das WM-Qualifikationsspiel gegen Slowenien (5:0) und ist auch am Samstag in Stavanger gegen Norwegen nicht dabei.

Fehlt wegen einer Muskelverletzung: Bayern-Stürmerin Klara Bühl. (Archivbild)
Fehlt wegen einer Muskelverletzung: Bayern-Stürmerin Klara Bühl. (Archivbild)

Bangen um Königsklassen-Duell mit Manchester

Der FC Bayern ist in der Frauen-Bundesliga - ähnlich wie bei den Männern - souveräner Tabellenführer und steht dicht vor der Titelverteidigung. In der Champions League kommt es Ende März und Anfang April zu den Viertelfinalspielen gegen Manchester United. Ob Bühl da auf ein Comeback hofft, das teilten die Münchnerinnen nicht mit.

