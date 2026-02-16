Kurz vor Anpfiff: Spiel der Bayern-Frauen in Bremen abgesagt

Das Winterwetter bereitet den Fußballerinnen von Werder Bremen Probleme. Nach dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg kann nun auch das zweite Topspiel im Stadion "Platz 11" nicht stattfinden.

Auch das Frauenfußball-Topspiel Werder Bremen gegen den FC Bayern fällt wegen des Winterwetters aus. (Archivbild)

Das für den Abend angesetzte Bundesligaspiel im Frauenfußball zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern München ist witterungsbedingt kurzfristig abgesagt worden. Die Platzkommission habe die Bedingungen im Stadion geprüft und eine Unbespielbarkeit des Platzes festgestellt, wie Werder rund eine halbe Stunde vor dem geplanten Anpfiff bekannt gab.

Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Bereits das Bremer Heimspiel am vergangenen Spieltag gegen den VfL Wolfsburg hatte aufgrund des Winterwetters nicht stattfinden können. Die Tickets für beide Begegnungen behalten ihre Gültigkeit, wie Werder mitteilte.

Bayern ist aktuell souveräner Tabellenführer mit elf Punkten Vorsprung vor Wolfsburg. Die Wolfsburgerinnen haben ein Spiel weniger absolviert. Die beiden Dauerrivalen treffen am kommenden Sonntag (16.20 Uhr) in München zum Topspiel aufeinander.