Gwinn soll zum Bundesliga-Start wieder fit sein

DFB-Kapitänin Giulia Gwinn wird derzeit in München behandelt. Ihr Club macht jetzt erstmals Angaben zu ihrer möglichen Rückkehr auf den Rasen.

München/Zürich

Der FC Bayern München rechnet zu Beginn der neuen Spielzeit wieder mit DFB-Kapitänin Giulia Gwinn. "Die Ausfallzeit liegt bei acht bis zehn Wochen. Es ist zumindest das Ziel, dass sie zum Saisonstart wieder dabei sein kann", sagte Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball beim deutschen Meister und Pokalsieger, bei Sport1.

Die 26 Jahre alte Gwinn hatte sich beim EM-Auftaktsieg des deutschen Nationalteams gegen Polen eine Innenbandverletzung im linken Knie zugezogen und fällt für den Rest des Turniers in der Schweiz aus.

Rückkehr zur EM beim Schweden-Spiel

Die Bayern-Frauen eröffnen die Bundesliga-Saison 2025/26 am 6. September gegen Bayer Leverkusen erstmals in der Allianz Arena. Gwinn hält sich derzeit zu Behandlungen in München auf. Sie wird wie vom DFB angekündigt im letzten Vorrundenspiel der deutschen Frauen gegen Schweden am Samstag (21:00 Uhr/ZDF und DAZN) in Zürich wieder bei dem deutschen Team sein.

"Es ist für alle Beteiligten und auch für Giuli wichtig, dass sie den Rehaprozess so schnell wie möglich starten kann", erklärte Rech."Aber auf der anderen Seite ist sie Spielführerin und eine Persönlichkeit der deutschen Nationalmannschaft. Es ist auch wichtig, dass sie dort vor Ort sein kann."